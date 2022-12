Bűnözőből nemzeti hős: orosz elítéltek az ukrán fronton

Az orosz elítéltek 10 százaléka is már fronton harcolhat Ukrajna ellen a legfrisebb adatok szerint. Ez legalább 40 ezer főt jelenthet, ami a hivatásos hadsereg létszámához képest is arányaiban kimondottan magas szám. Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett bűnözők között nemi erőszakért és gyilkosságokért elítélteket is találunk, akik fegyvert kaptak és egy ígéretet, hogy fél év múlva szabadulhatnak.