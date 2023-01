Újabb világsztárok jönnek idén Magyarországra

Park Csul Min, a Koreai Köztársaság távozó budapesti nagykövete úgy véli, hogy az elmúlt két évben közösen elért eredményeknek köszönhetően kiváló kapcsolat alakult ki Magyarország és Dél-Korea között, amit reményei szerint a közeljövőben még gyakrabban megvalósuló, magas rangú kétoldalú politikai találkozók is igazolnak majd.

Park Csul Min több mint két éve érkezett Budapestre a Koreai Köztársaság magyarországi nagyköveteként, megbízatása azonban 2023 elején lejár, ebből az alkalomból pedig a Magyar Nemzet készített vele egy nagyinterjút. Mindjárt az elején kifejezte, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a magyar kormány a Magyar Érdemrend középkeresztjével ismerte el a munkáját. Hozzátette: ezzel egy gyermekkori álma vált valóra. „Már egészen fiatalon is úgy képzeltem, hogy akármerre is sodor az élet, egy állami kitüntetés az, ami fontos mérföldkövet jelöl egy ember karrierjében. Számomra ez még annál is értékesebb, mint ha a koreai kormánytól kaptam volna” – büszkélkedett.

Elmondta, hogy bár előbb távozik Magyarországról, mint azt tervezte, és sokkal aktívabb szeretett volna lenni, de a legtöbb tervét megvalósította, számos kitűzött célt sikerült elérnie. „2021 novemberében például húsz év után először látogatott dél-koreai államfő Budapestre Mun Dzse In akkori köztársasági elnök személyében. Ráadásul nem csupán a lehető legmagasabb rangú kétoldalú találkozó valósult meg a két ország között, hanem ezzel egy időben a történelemben először egy V4–Dél-Korea-csúcstalálkozó is.”

A csúcstalálkozó fordulópont volt

Elismerte, hogy amikor Szöul figyelmét felkeltette a közép-európai régió, akkor nem Magyarországra tekintettek „a legnagyobb súlyú versenyzőként”. Ennek azonban csak az volt az oka, hogy például Lengyelország területének és népességének nagyságát tekintve is meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy éppen Magyarországét. Ezek a szempontok pedig elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a koreai cégek a régióban Lengyelországot tartsák a legfontosabb partnernek. A lengyelek szerettek volna a V4–Dél-Korea-csúcstalálkozó házigazdái lenni, de Park Csul Min közbenjárásával végül Budapest lett a befutó.

A Koreai Köztársaság távozó budapesti nagykövete számára nem volt ismeretlen a diplomácia, valamint a nemzetközi kapcsolatok terén is sok tapasztalatot szerzett, mivel korábban európai főosztályvezető volt a szöuli külügyminisztériumban, a koreai elnöki palotában, a Kék Házban pedig külügyi titkári posztot töltött be.

Felidézte, hogy a csúcstalálkozó miatt rengeteg dél-koreai befektető és üzletember érkezett Budapestre, akik nagyon jó benyomásokat szereztek. A csúcstalálkozó eredményeként ráadásul Orbán Viktor és Mun Dzse In akkori elnök nyilvánosan is kinyilvánította elköteleződését a gazdasági és az üzleti kapcsolatok továbbfejlesztésére vonatkozóan.

Ilyen szempontból tehát ez a 2021-es találkozó egyfajta szimbolikus mérföldkőnek is tekinthető, hiszen a folytatás melletti maximális elköteleződés mindkét fél részéről vitathatatlan. Ennek eredményeit egyébként látjuk is azóta, hiszen tovább mélyültek a kapcsolatok az elmúlt egy évben

– fogalmazott az interjúban Park Csul Min, aki arra is büszke, hogy 2022 októbere óta a Korean Airlines közvetlen járatokat üzemeltet Budapest és Szöul között, ami szerinte az országok közötti turizmust is jelentősen fellendítheti. Beszámolt arról is, hogy

a légitársaság december óta már hetente háromszor indít közvetlen járatot a két főváros között.

„Ráadásul nemrég beszéltem a Korean Airlines egyik munkatársával, aki azt mondta, 2023 decemberétől már úgy kalkulálnak, hogy mindennap lesznek közvetlen járatotok Budapest és Szöul között – ez heti tíz közvetlen járatot jelent” – tájékoztatott.

Elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány után újraindított járatok foglaltsága jelenleg 60-70 százalék körül mozog, míg az októberben indított Budapest–Szöul járat foglaltsága már most 90 százalékos.

Nem meglepő tehát, hogy a Korean Airlines elégedett, hiszen a számok azt mutatják, ez egy nyereséges útvonal, közel a telt házhoz. Egy decemberi statisztika szerint egyébként a Budapestről Szöul felé tartó járatokon az utasok 25 százaléka magyar állampolgár.

Az interjúban téma volt az is, hogy az elmúlt négy évben harmadszor lett rekorder Dél-Korea a magyarországi beruházásokat illetően. 2014 óta harminckilenc dél-koreai elektromosautó-ipari beruházás jött létre több mint tízmilliárd eurónyi értékben.

A hazánkban jelen lévő koreai vállalatok száma jelenleg a háromszázat is meghaladja,

továbbá a Koreai Köztársaság a kumulatív skálán a harmadik legnagyobb befektető Magyarországon. „A kapcsolatok elmélyülésének egyébként jó indikátora, milyen gyakran keresi fel Szijjártó Péter Szöult. 2016-ban látogatott el először a dél-koreai fővárosba, 2019-től kezdve pedig minden évben megfordul hazámban. Abban bízom, idén legalább háromszor vendégül láthatjuk Szöulban” – mondta Park Csul Min, aki megjegyezte, hogy az eddigi sikeres együttműködések mindkét fél számára gyümölcsözők voltak, és azt is hozzátette, hogy szívesen várják Dél-Koreába a magyar üzleti delegációkat, a magyar kormány más tagjait is.

Emlékeztetett, hogy a Koreai Köztársaság pályázik a 2030-as világkiállítás rendezési jogára. Tájékoztatása szerint ez most prioritást élvez a szöuli közigazgatásban, Magyarország pedig támogatja őket. „Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, minden oka megvan rá, hogy támogassa Dél-Koreát, hiszen a két ország nagyon szoros kapcsolatokat ápol. Egyébként ezt is fontos sikerként könyvelem el.”

Magyarországon forgat a koreai szappanoperasztár

Park Csul Min legjelentősebb eredményének a tavalyi, budapesti Korea-nap megvalósulását tekinti, melyen több mint tízezren vettek részt. Reményét fejezte ki az iránt, hogy az esemény hagyománnyá válik. Végül bejelentette, hogy idén Magyarországra jön filmet forgatni Dél-Korea egyik legnépszerűbb szappanopera-színésze, Szong Dzsunggi, a Netflix nagy sikerű, Reborn Rich című sorozatának főszereplője.

Úgy vélem, a film bemutatása egy újabb ugródeszka lesz Magyarország számára a koreai, illetve ázsiai közönség felé, hiszen a film által milliók láthatják majd a csodás Budapest utcáit, ez pedig turisták hadát hozhatja ide

– mondta a távozó nagykövet, aki örömmel osztotta meg a hírt, hogy májusban ellátogat hazánkba Yunchan Lim zongorista is, akit sokan „az élő Liszt Ferencként” neveznek. Kiderült, hogy a Koreai Kulturális Központ ősszel Magyarországra hozza a National Orchestra of Koreát, Miskolcon nemzetközi filmfesztivál lesz, a 16. Koreai Filmhétnek pedig Budapest mellett Debrecen ad otthont.