Kínában december eleje óta hatvanezren haltak meg koronavírusban

A szakember beszámolója szerint körülbelül ötezer beteg halálát légzési elégtelenség okozta, míg a többiek a koronavírus mellett más, egyéb alapbetegségekkel is küzdöttek. A CNN beszámolója szerint a kínai hatóságok korábban csak azokat az eseteket írták a járvány számlájára, amikor légzési problémák vezettek a beteg halálához. December 8 óta egyébként mindössze 37 koronavírusos beteg halálát ismerték be hivatalosan.

Közben helyi szinteken a kórházak megteltek betegekkel és beszámolók szerint rettenetesen megnőtt a forgalom a ravatalozók és a krematóriumok környékén, ahogyan arról ebben a cikkünkben írtunk.

A WHO és az Egyesült Államok is azzal vádolta Kínát, hogy kozmetikázott adatokat közöl és szándékosan alul becsüli a járványi jelenlegi hullámát. Végül szombaton a WHO főigazgatója egyeztetett a knai egészségügyi miniszterrel. Abban maradtak, hogy Peking folyamatosan bocsát majd járványadatokat a nemzetközi egészségügyi szervezet részére, tartományi szintre lebontva a számokat.

A kínai Egészségügyi Bizottság tájékoztatása szerint a jelenlegi járványhullám csúcsán mindenképpen túl van az ország, mert bár a kórházat megteltek, viszont egyre kevesebben keresik fel az egészségügyi intézményéket.

Decemberben, karácsony környékén, volt olyan nap, amikor több mint kétmillió 800 ezren kértek segítséget kórházakban, vagy rendelőintézetekben. Január elején ez a szám már napi 477 ezerre csökkent. Január 5-én még 1,6 millió ember szorult kórházi kezelésre, míg egy héttel később ez a szám már csak 1,2 millió volt.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók kezelnek egy koronavírusos beteget Taiyuan városában, Kínában 2023. január 9-én. Fotó: Wei Liang / China News Service / VCG / Getty Images)