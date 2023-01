Vérdíjat tűztek ki a kaliforniai leszámolás elkövetőire

Egy család négygenerációnyi tagját ölték meg egy drogkartellszerű leszámolásban Kaliforniában. Az áldozatok között volt egy 16 éves lány és 10 hónapos csecsemője, valamint a gyerek nagymamája és dédnagymamája is. Az FBI magas nyomravezetői jutalmat ajánlott fel a gyilkosok elfogása érdekében.

Éppen a lövöldözés előtt egy héttel tartott házkutatást a rendőrség a Parazz családnál kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt. A háromezer fős Goshen városában hétfőn két holttestet az utcán, négyet pedig a házban találtak meg. Mind a hatan a Parazz család tagjai voltak. A rendőrség szerint legalább ketten követték el a gyilkosságokat.

Victims identified in cartel-style execution in Goshen, CA https://t.co/m4kttBZtLt pic.twitter.com/CqZzeDn7lu — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 17, 2023

A BBC beszámolója szerint Mike Boudreaux, a Tulare megyei seriff azt mondta, hogy a hétfői lövöldözés célzott, „drogkartellszerű” leszámolás volt, amit csak három ember élt túl. Egyikükre a házban találtak rá, aki a földön feküdt, lábát az ajtónak támasztotta, ezzel megakadályozva, hogy a támadók bejussanak a szobába. A másik két túlélő egy közeli lakókocsiban húzta meg magát.

A seriff arról is beszámolt, hogy a helyszíneléskor kiderült, hogy a 16 éves anyuka megpróbált elmenekülni a gyerekével együtt, de a támadók fejbe lőtték őket. A nyomozást az FBI is segíti, és a gyilkosok elfogása érdekében 10 ezer dolláros (nagyjából 3,7 millió forint) nyomravezetői jutalmat ajánlottak fel, és a gyanúsítottak után kutatva folyamatosan figyelik a mexikói és a kanadai határt is.