Halálosak, kegyetlenek, feláldozhatók: az orosz elitalakulat, amelytől az ukránok is tartanak

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Wagner-zsoldosokat azokon a frontszakaszokon vetik be az oroszok, ahol a legdurvább harcok zajlanak. Az utóbbi hetekben ez két kelet-ukrajnai települést jelentett: a hónapok óta ostromolt Bahmutot, valamint a közelében lévő Szoledárt. Szoledárban egyes jelentések szerint csak és kizárólag wagnereseket vetettek be az utóbbi időben, és januárban el is foglalta a várost az orosz hadsereg.

Azt, hogy a wagneresek nagy gondot okoznak az ukrán hadseregnek, még az ukrán hírszerzés is elismerte a CNN által ismertetett dokumentum szerint.

Nincs visszavonulás

A 2022. decemberi keltezésű dokumentumban azt írták, hogy a városi harcászatban a zsoldosok nagyon hatékonyak, és még annak ellenére is vasfegyelem jellemzi őket, hogy óriási, több ezer fős veszteségeket szenvedtek Bahmutnál.

A rohamcsapatok nem vonulnak vissza, hacsak nem kapnak rá parancsot (…) Ha egy csapat tagjai engedély vagy sebesülés nélkül vonulnak vissza, akkor az a helyszínen történő kivégzéssel büntetendő

– írták a jelentésben. A dokumentumban arra is rávilágítottak, hogy a Wagnernek még a veszteségek sem számítanak.

A rohamozó gyalogságnak tilos segítenie a sebesülteket abban, hogy elhagyják a harcteret, mert az elsődleges feladatuk az, hogy addig folytassák a támadást, amíg el nem érik a célt. Ha a támadás kudarcot vall, akkor is csak éjjel szabad visszavonulniuk

– olvasható a dokumentumban a CNN szerint.

Ők lehetnek a minta az orosz hadsereg számára

A jelentésben mindemellett azt is leszögezték, hogy egyedül a wagneresek képviselnek igazán hatékony harcerőt taktikailag, mivel az orosz hadsereg zömét egyelőre a kiképzetlen besorozott katonák teszik ki. Az ukránok szerint az is elképzelhető, hogy az újonnan besorozott katonák kiképzésénél és beosztásánál is a Wagner lehet majd a minta. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az orosz hadsereg által eddig leggyakrabban használt zászlóaljharccsoportokkal szemben az ezeknél jóval kisebb, körülbelül egy tucat vagy annál is kevesebb fegyverest tartalmazó rohamcsapatokba szervezik a katonákat.

Fotó: Concord Press Service / AFP A Wagner-csoport tagjai Szoledárban 2023. január 10-én

Az ukrán hírszerzés szerint a wagneresek sikerében (a hatékonyabb harcászati szervezés mellett) annak is szerepe van, hogy hatékonyabban kommunikálnak az egységen belül, és sikeresebben használják felderítésre a drónokat. A sikereikre már a besorozott orosz katonaság is felfigyelt, közülük is egyre többen szeretnének átjelentkezni a zsoldosokhoz.

A rohamoknál először a börtönökből amnesztia fejében toborzott gyalogosokat küldik harcba.

Köztük az ukránok szerint nagyon magas, 80 százalékos lehet a veszteségei arány. Őket követik a tapasztaltabb és jobban (például éjjellátókkal, gránátvetőkkel) felszerelt katonák. Ha egy területet sikerül elfoglalni, akkor tüzérségi támogatást kapnak, amíg be nem ássák magukat.

Magyar segítséggel semmisítették meg az egyik wagneres rohamcsapatot

Mindemellett a wagnereseknek is vannak gyenge pontjaik. Az ukránok az eddigi harctéri tapasztalatok alapján úgy látják, hogy a Wagner-alakulatok támadását elsősorban drónos felderítéssel és egy gyors, precíziós csapással lehet megelőzni. Erre már a jelentés készítése előtt, sőt néhány nappal ezelőtt is volt példa.

A napokban jelent meg ugyanis egy felvétel a világhálón, amelyen az egyik wagneres rohamcsapat megsemmisítése látható Szoledár külterületén. A csapást az ukrán tüzérség hajtotta végre, de az akcióban segített egy drónos felderítőcsapat, a Magyarok madarai (Птахи Мадяра) is.

The outskirts of Soledar🇺🇦. Destruction of wagner's🇷🇺🐖🐓 assault groups.

The joint work of the brave infantrymen of the Armed Forces of Ukraine, Arty 45 OABr and Ptah Magyar🇺🇦👊.



TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz#russiaukrainewar #ukrainerussiawar #Соледар #Soledar pic.twitter.com/cvFIVYqGMa — BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) January 21, 2023

Visszatérve a zsoldosokra: gyenge pontjuk még az is, hogy néha a zsoldosok és az orosz hadsereg többi egysége közt nincs megfelelő kommunikáció. Egy lefülelt telefonhívásban például egy orosz katona arról számolt be, hogy véletlenül kilőtték a Wagner egyik harcjárművét.

A CNN emellett másik forrásból, az ukrán hírszerzés által megszerzett egyik hangfelvételből arról is információhoz jutott, hogy a Wagner-zsoldosok nemcsak nem kérnek, hanem nem is adnak kegyelmet. A hangfelvétel szerint brutálisan bánnak az elfogott ukránokkal, kínozzák és megcsonkítják őket.

Prigozsin olyan, mint Raszputyin?

A Wagner-csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin a sikerek miatt egyre befolyásosabbá válik az orosz oldalon. Két hónapja egy orosz származású kutató, Andrej Kolesznyikov azt mondta, hogy Prigozsinnak ahhoz hasonló befolyása van Putyinra, mint amilyen egykor a hírhedt Grigorij Raszputyinnak volt az orosz cári családra.

Putyinnak mindenáron szüksége van a katonai sikerekre. Prigozsinnak van egy negatív, ördögi karizmája, és a karizma bizonyos értelemben vetekszik Putyinéval. Putyinnak most nagy szüksége van rá ebben a formájában

– mondta a kutató. Prigozsin erre a kijelentésre nem sokkal később reagált is, és azt mondta, Raszputyinnal ellentétben (aki egykor az orosz trónörökös vérzékenységét kezelte sikeresen) ő nem képes kezelni a vérzékenységet, viszont képes közvetlen közelről kivéreztetni Oroszország ellenségeit.

Raszputyin vagy sem, annyi biztos, hogy a zsoldosok egyre nagyobb anyagi támogatást kapnak. Prigozsin szerint például már vannak saját tüzérségi ütegeik, rakétavetőik és légvédelmi eszközeik is. Az alapító odáig merészkedett, hogy kijelentette:

SZERINTE MA A WAGNER LEHET A VILÁG LEGTAPASZTALTABB HADSEREGE.

Arról is beszélt, hogy szerinte a Wagner sokkal demokratikusabban működik, mint az erősen hierarchizált orosz hadsereg. Állítása szerint a rohamcsapatok parancsnokai az egyszerű katonákat is meghallgatják, ők maguk pedig állandóan egyeztetnek a saját vezetőikkel.

(Borítókép: A Wagner-csoportot dicsőítő graffiti Belgrádban 2023. január 20-án. Fotó: Oliver Bunic / AFP)