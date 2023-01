Fogságba estek az autósok a rendkívüli hóhelyzet miatt a szomszédban

A Buzau megyei katasztrófavédelem közlése szerint 70 tűzoltó és a Getica gyalogezred katonái siettek a Ramnicu Sarat térségében elakadt három nyergesvontató és 11 személygépkocsi utasainak segítségére. A térségben további 25 településen 68 helyszínre riasztották szombatra virradó éjszaka a tűzoltókat, hogy eltávolítsák az úttestre vagy járművekre dőlt fákat, illetve villanypóznákat. A hóviharban 68 jármű sérült meg.

A significant snow event is taking place in Romania today. It is expected to snow until Monday, especially in the southern half of the country *



The depth of snow in the capital Bucharest at 2 pm was 7 cm in the north and 2 cm in the south of the city. pic.twitter.com/I1UEwQxbS6