Letartóztatták a majmokat lopó dallasi tolvajt

A 24 éves Davion Irvint csütörtökön tartóztatta le a dallasi rendőrség. A hatóság közölte, hogy az eltűnt majmokat egy elhagyatott házban találták meg. Hozzátették: szándékosan vitték el őket – számolt be a CBS News.

Mint megírtuk, két majom tűnt el hétfőn a dallasi állatkertből. A két apró termetű császárbajszú tamarin majmot a rendőrök szerint úgy vitték el, hogy valaki nyílást vágott a ketrecükön. Végül a hatóság megtalálta az eltűnt állatokat és a rendőrök azonosították a férfit, akit az incidenssel összefüggésben kihallgattak.

A dallasi állatkertben az utóbbi időben több különös eset is történt. A majmok eltűnése előtt, január 13-án egy napra be kellett zárni az állatkertet, mert nyoma veszett a Nova nevű ködfoltos leopárdnak. A nagymacskát végül a ketrece közelében megtalálták, de a rendőrség megállapította, hogy a párduc lakóhelyének kerítésén valamilyen szerszámmal egy nyílást vágtak. Hasonló rést találtak a langúrok egyik ketrecén is, bár közülük egy példány sem tűnt el.