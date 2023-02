Nyomozást indított a dallasi rendőrség két majom eltűnése miatt

A két apró termetű császárbajszú tamarin majmot a rendőrök szerint úgy vitték el, hogy valaki nyílást vágott a ketrecükön. Az állatkert közleményében szintén megerősítette, hogy valaki nyilvánvalóan behatolt a majmok élőhelyére.

A majmok eltűnése előtt, január 13-án egy napra be kellett zárni az állatkertet, mert nyoma veszett a Nova nevű ködfoltos leopárdnak. A nagymacskát végül a ketrece közelében megtalálták, de a rendőrség megállapította, hogy a párduc lakóhelyének kerítésén valamilyen szerszámmal egy nyílást vágtak. Hasonló rést találtak a langúrok egyik ketrecén is, bár közülük egy példány sem tűnt el.

Pár nappal később, január 21-én holtan találták a Pin nevű keselyűt, és az állatkert illetékesei szerint a veszélyeztetett állatfajhoz tartozó madár halála nem tűnt természetesnek. Gregg Hudson, az állatkert elnök-igazgatója azt mondta, hogy a keselyű testén egy seb volt.

Ed Hansen, az amerikai állatkerti állatgondozók szövetségének elnöke elmondta, hogy nem emlékszik olyan korábbi esetre, amikor egy állatkertben ilyen gyakorisággal történtek volna hasonló incidensek. Mint hozzátette: nagyon úgy tűnik, hogy valakinek a „begyében van” a dallasi állatkert.

Az állatkert bejelentette, hogy területén újabb kamerákat állított fel, és megnövelte az éjszakai biztonsági felügyeletet. Az MTI beszámolója szerint a két császárbajszú tamarint egyelőre nem találják. A rendőrség egyelőre egyik eset miatt sem vett őrizetbe senkit, és azt sem állította, hogy az egyes ügyek kapcsolatban lennének egymással.

FRISSÍTÉS: A hatóság megtalálta az eltűnt állatokat. A dallasi rendőrség úgy véli, hogy a majmokat a ketrecükből vitték el. A rendőrök azonosítottak egy férfit, akit az incidenssel összefüggésben kihallgattak, a letartóztatására ugyanakkor nem került sor.

Dallas Police, with the help of the Lancaster Police Department, located the two missing tamarin monkeys from the Dallas Zoo at an abandoned home in Lancaster.

Pictured is one of the animals still inside the closet of the house.

The monkeys have been returned to the zoo. pic.twitter.com/vfWj7aAt3T