Sikeresen tesztelte új csodafegyverét az Egyesült Államok

Az amerikai kormány és a katonai vállalkozók együttműködése mérföldkőnek számító tesztet hajtott végre a légkör levegőjét a meghajtásához felhasználó Hiperszonikus Légihajtású Fegyver-prototípusával (HAWC), amelyben a hangsebesség ötszörösét érték el, és minden tesztcélt teljesítettek. A tesztek célja az volt, hogy több adatot nyerjenek a hiperszonikus légsugaras rakétarendszerről, amely az amerikai hadsereg cirkálórakétáinak következő generációját fogja alkotni − írta meg az IFLScience.

A B-52-es bombázó által a levegőből indított HAWC-ot egy űrbe szánt rakétához hasonló első rakétafokozat hordozta, amellyel elérte a célmagasságot, mielőtt saját útjára indult. Több mint 18 300 méteres maximális magasságot ért el, majd feltehetően a tengerbe zuhant. Ez már a rendszer negyedik tesztje, és ezzel hivatalosan is lezárult a program.

A megfizethetőség és a megbízhatóság alapvető fontosságú, amikor az operatív hiperszonikus megoldások kifejlesztésén dolgozunk

– mondta John Clark, a Lockheed Martin Skunk Works alelnöke és vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

A HAWC adatait most egy új programban, a More Opportunities with HAWC (MOHAWC) programban fogják felhasználni a hadsereg számára készülő hiperszonikus tesztjárművek létrehozására.