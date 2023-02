Brit miniszter: Egy k***szott vadászgépet sem tudunk adni Ukrajnának

Mint írtuk, szerdán Rishi Sunak brit miniszterelnökkel és III. Károly királlyal találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A találkozón Zelenszkij vadászgépeket kért a britektől, Sunak pedig felkérte Ben Wallace brit védelmi miniszterét, hogy vizsgálja meg, a brit légierő (RAF) tudna-e Typhoon típusú vadászgépeket adni Ukrajnának.

Rishi Sunak szerda este még annyit mondott, hogy jelenleg is tárgyalások folynak a vadászgépek átadásáról, és „semmi sincs kizárva” ezzel kapcsolatban. Az inews brit portál azonban kormányzati körökből úgy értesült, hogy a brit kormány sem biztos abban, hogy a vadászgépek átadásával megváltoztathatják a háború kimenetelét,

MÉGIS ÁTADHATJÁK A GÉPEKET AZÉRT, HOGY HOSSZÚ TÁVON NÖVELJÉK UKRAJNA ÖNVÉDELMI KÉPESSÉGEIT AZ OROSZOKKAL SZEMBEN.

Az inews forrása szerint a britek célja az is lenne, hogy a gépek átadásával példát mutassanak, és rábírják a többi nyugati hatalmat is arra, hogy ők is adjanak vadászgépeket Ukrajnának (ahhoz hasonlóan, amint a brit Challenger tankok küldetését jelentették be még a Leopardok és az Abramsek küldéséről szóló döntések előtt).

A kormányban azonban a brit portál értesülése szerint vannak olyan szkeptikus hangok is, amelyek ellenzik a vadászgépek átadását. A kormány egyik, meg nem nevezett minisztere azt nyilatkozta a portálnak erről:

Egy k***szott vadászgépünk sincs, amelyet át tudnánk adni.

Mégis átadhatják a gépeket

Az inews megjegyezte, hogy a brit légierőnek több mint 130 Typhoon vadászgépe van, amelyek közül harmincat 2025-ben terveznek kivonni a forgalomból. A teljesített repülési idejüket figyelembe véve azonban ezek a gépek még valójában alkalmasak lesznek a szolgálatra 2025 után is, tehát elképzelhető, hogy ezeket átadják Ukrajnának, ha megszületik a döntés.

Hozzátették azt is, az ukrán pilóták kiképzése ezeknek a vadászgépeknek a használatára több hónapot vehet igénybe. Ahhoz pedig, hogy a britek átadják a gépeket, valószínűleg szükség lesz arra, hogy a többi nyugati állam (ezen belül minimum az amerikaiak és a németek) is elkötelezzék magukat ugyanebben az ügyben. Amennyiben pedig megszületik a döntés, akkor mindez a brit költségvetés több száz millió fontjába kerülhet – írta a portál.

Joe Biden amerikai elnök legutóbb még határozottan ellenezte azt, hogy F–16-os vadászgépeket küldjenek Ukrajnának – ennek ellenére könnyen lehet, hogy előbb-utóbb átadják a gépeket. Jurij Szak ukrán katonai tanácsadó például már két hete is azt mondta a vadászgépekről beszélve:

Először nem akartak nehéztüzérséget adni, aztán mégis adtak. Nem akartak HIMARS-rakétarendszereket adni, aztán mégis adtak. Nem akartak harckocsikat adni, most harckocsikat adnak nekünk. A nukleáris fegyverektől eltekintve nincs olyan eszköz, amelyet ne kaphatnánk meg.

Az inews egy névtelenséget kérő washingtoni forrásból is úgy értesült, egyelőre semmi sem biztos a vadászgépek ügyében, de a vélemények „határozottan abba az irányba” mozognak, hogy át kell adni az F–16-osokat is Ukrajnának. „A tábornokok egyre gyakrabban hozakodnak elő a témával, és azzal érvelnek, hogy ha harckocsikat tudunk adni sok szövetségesünkkel együtt, akkor ugyanezt meg tudjuk tenni a vadászgépekkel. Végső soron ezek is csak egy újabb eszközt jelentenek” – mondta a forrás.

A háború csütörtöki fejleményeit élőben közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Maja Hitij / Getty Images)