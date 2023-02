Újabb botrány Brüsszelben: rengeteg uniós tisztviselő fogyaszthat drogot

Meghökkentő kijelentéseket tett egy megbeszélésen Pascal Smet, a brüsszeli régió városfejlesztésért felelős államtitkára. Azt mondta: rengeteg brüsszeli tisztviselő fogyaszt drogot, és azt is elárulta, milyen szert használnak legtöbbször.

Pascal Smet színlelt megbotránkozással vádolta azokat az európai politikusokat, akik nem akarnak a város drogfogyasztásról hírhedt szegénynegyedeibe költözni. Mint mondta: azért nem érti a reakciót, mert az Európai Unió köztisztviselői közül sokan maguk is drogfogyasztók.

Sokan az európai intézmények munkatársai közül is drogoznak

– mondta a brüsszeli városfejlesztési államtitkár egy zárt ajtós megbeszélésen, amelyet az Európai Bizottság brüsszeli infrastrukturális és logisztikai hivatalában (OIB) tartottak.

A megbeszélésen elhangzottakról a brüsszeli Politico számolt be. Mint írták, a január 23-ai megbeszélésen megvitatták az uniós intézmények esetleges áthelyezését az úgynevezett EU-negyedből a belga főváros alacsony jövedelmű északi negyedébe. A szóban forgó terület egy kőhajításnyira van a brüsszeli Gare du Nord pályaudvartól, amelyet a városi hatóságok már régóta próbálnak felvirágoztatni.

Nem mindenki ért egyet a költözéssel

Bár az intézmények felsőbb szintjein támogatják a költözést, az uniós alkalmazottakat képviselő szakszervezetek aggódnak az áthelyezés miatt az északi negyedben tapasztalható magas bűnözési és kábítószerrel való visszaélési arányra hivatkozva. Smet azonban gyorsan visszautasította az érveiket, majd arra tett utalást, hogy az uniós dolgozók – saját drogfogyasztási szokásaik miatt – nem ítélkezhetnek mások felett.

A brüsszeli politikus arról is beszélt, hogy

tudomása szerint a kokain az egyik legnépszerűbb szer az uniós alkalmazottak körében.

Úgy fogalmazott: „a Schumanban [vagyis a Brüsszel-Schuman vasútállomáson – a szerk.] ők is droggal kereskednek... és valószínűleg nem ugyanazokkal a drogokkal, mint [az északi negyedben – a szerk.], hanem az valószínűleg egy kicsit fehérebb”.

Elfogadhatatlannak tartják a kijelentést

Pascal Smet megjegyzéseit az uniós intézmények dolgozóit képviselő személyzeti szakszervezetek levélben ítélték el, amelyet Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztosnak címeztek.

Nem értem, mire gondolt, amikor ezt a megjegyzést tette, és azt sem, hogy az OIB személyzete miért engedte meg neki, hogy támadja az intézmények alkalmazottainak méltóságát és jó hírnevét

– írta Cristiano Sebastiani, a Renouveau & Démocratie szakszervezet elnöke, a levél egyik aláírója. „Smet úrnak vissza kell vonnia ezt a teljesen elfogadhatatlan nyilatkozatot” – tette hozzá.

Pascal Smet később azt mondta: csak viccelt

A brüsszeli államtitkár a Politicónak azt mondta: a megbeszélésen csak vicces megjegyzéseket tett, válaszul egy olyan felvetésre, miszerint az európai köztisztviselők nem tudják, hogyan kell bánni egy olyan közösséggel, ahol esetleg kábítószer-használók is jelen vannak.

Csak annyit mondtam, hogy vannak más helyek is, ahol drogfogyasztók vannak jelen, köztük a Schuman tér. Egy város vagyunk... Nincsenek olyan negyedek, amelyek a brüsszeli embereké, és olyanok, amelyek az európaiaké

– fogalmazott a lapnak, majd elismerte, hogy a bűnözés már régóta problémát jelent az északi negyedben. Egy intézménynek 2021-ben például biztonsági őröket kellett alkalmazni azért, hogy a Gare du Nord pályaudvarról az irodájukba kísérjék az alkalmazottakat, tavaly ősszel pedig több civil szervezet nyílt levélben ítélte el a környéken folyamatosan növekvő erőszakot.

Az államtitkár azonban azt gondolja, hogy – bár együttérez azokkal az eurokratákkal, akik aggódnak az esetleges költözés miatt – a területre való áttelepüléssel szerepet játszhatnak annak megújításában.

Lázár János is erre gondolhatott?

Magyar részről is volt már olyan politikus, aki drogozással vádolta a brüsszelieket. Lázár János építési és beruházási miniszter tavaly nyáron beszélt arról a Tranzit fesztiválon, hogy

ezek a kedves, fiatal, kokainon élő brüsszeli úriemberek azt kérik tőlünk, hogy köpjünk föl, álljunk alá, és akkor így majd kapunk pénzt.

Később a minisztert meg is kérdezték, hogy mire alapozta a kokainozásról szóló részt, mire azt mondta: „Elég sok ilyen embert láttam, amikor kijártam Brüsszelbe tárgyalni, azóta rosszabb a helyzet.” Emlékezetes továbbá az is, hogy Szájer József volt EP-képviselő hátizsákjában is találtak drogot akkor, amikor az ereszen lecsúszva próbált meg elmenekülni a rendőrök elől.

(Borítókép: Pascal Smet 2022 szeptemberében. Fotó: Philip Reynaers / Photonews / Getty Images)