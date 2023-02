Összejöhet a Novák Katalin–Joe Biden találkozó

Joe Biden ebben a hónapban Lengyelországba látogat az ukrajnai orosz invázió egyéves évfordulója alkalmából. Az amerikai elnök február 20–22. között tervez ellátogatni az országba, ahol a jelek szerint Novák Katalin köztársasági elnökkel is találkozhat.

„Az elnök beszélni akar arról, hogy milyen fontos a nemzetközi közösség elszántsága és egysége, amely immár egy éve támogatja Ukrajnát” – tájékoztatott John Kirby a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikáció koordinátora.

John Kirby szerint Joe Biden Lengyelországban újfent megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajna erőfeszítéseit. „Tudjuk, hogy a következő hetek és hónapok kritikusak lesznek a háború szempontjából, különösen a saját erőik számára, és az Egyesült Államok továbbra is az ukránok mellett fog állni” – fűzte hozzá a sajtófőnök.

Az ukrajnai vizitről továbbra is titkolózik Washington

A Fehér Ház megerősítette, hogy Joe Biden Andrzej Duda lengyel elnökkel és a régió más vezetőivel is találkozik az európai látogatása során. Marcin Przydacz államtitkár, a lengyel államfői hivatal külügyi irodájának főnöke pedig arról számolt be, hogy február 22-én a Bukaresti Kilencek (B9), a NATO keleti határvidékén található tagállamok csúcstalálkozóját is megtartják Varsóban.

A csoportnak Magyarország is tagja, így vélhetően Novák Katalin köztársasági elnök is ott lesz a találkozón, akárcsak Joe Biden – utóbbi részvételi szándékát külön közleményben erősítette meg a Fehér Ház.

A múlt héten felmerült, hogy Joe Biden esetleg a lengyelországi látogatást követően Ukrajnába látogat. A Fehér Ház az erre vonatkozó megkeresésre mindössze annyit közölt, hogy egyelőre nincs bejelentenivalójuk további látogatásokról, írja az MTI.

