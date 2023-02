Egyszer már bukott török kormány a földrengések miatt, ez lesz Erdogan sorsa is?

Már több mint 20 ezren vesztették életüket a hétfőn történt törökországi és szíriai földrengésekben, ami felvetette a török kormány felelősségét is. Miközben a bajbajutottak segítése és a kármentés zajlik, a török politika sem állt meg: a májusi választáson közösen induló ellenzék a történtekért a hatóságokat és Erdogant okolja, és részben az autoriter vezető is elismerte felelősségét. De vajon megbukhat-e a regnáló elnök, aki éppen egy hasonló katasztrófa után került hatalomra?

Az előzetes tervek szerint május 14-én tartanak választásokat Törökországban, ahol a 600 tagú török parlament, a Török Nagy Nemzetgyűlés tagjai mellett az elnök személyéről is döntenek a választók. A közvélemény-kutatások még mindig Recep Tayyip Erdogan konzervatív AKP-ját mérik az első helyre, de szoros verseny várható, miután az ellenzéki pártok január végén bejelentették, hogy a következő választáson közösen veszik fel a versenyt a kritikusai szerint illiberális, autoriter rendszert építő Erdogannal.

A jelenlegi elnök nincs könnyű helyzetben: a török gazdasági hanyatlás miatt pártja eleve pengeélen táncol, míg a február 6-i, több mint húszezer áldozattal járó földrengések miatt a török ellenzék Erdogan kormányát teszi felelőssé, amit ő eleinte visszautasított, azonban később részben elismert.

Erdogan szerdán személyesen is ellátogatott a legsúlyosabb pusztítás helyszíneire, ahol azt ígérte, egy éven belül teljesen újjáépítik a földrengés sújtotta helyeket. A tragikus eseményt az 1939-es földrengéshez hasonlította, amikor csaknem 33 ezren vesztették életüket.

Azonban Erdogan fejében nemcsak az 1939-es katasztrófa járhatott, hanem az 1999-es izmiti földrengés is, amikor közel 17 ezren haltak meg, és a gyenge kormányzati reakció miatt a következő választáson a kormány meg is bukott.

A földrengés temette maga alá a kormányt

Az 1999. augusztusi földrengés előtt tartott választásokon Bülent Ecevit még örülhetett: a legtöbb szavazatot pártja, a Demokratikus Baloldal szerezte meg, majd további két másik párt segítségével kormányra is kerültek.

Azonban az izmiti földrengés váratlanul érte a kormányt, és sokáig tétlenül követték az eseményeket, ahogy az sem a kormány felkészültségét bizonyítja, hogy a tragédia idején a földrengések áldozatainak segítésére és az újjáépítésre elkülönített kormányzati segélyalapban mindössze 4,45 eurónyi líra volt.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a három évvel későbbi parlamenti választásokon Eceviték kiábrándító vereséget szenvedtek, bár ehhez a földrengés mellett a török gazdaság helyzete és a líra drámai gyengülése is hozzájárult, de a bukás így is látványos volt:

míg három évvel korábban pártja a szavazatok 22,19 százalékát szerezte meg, addig 2002-ben a választók mindössze 1,22 százaléka voksolt rájuk.

Egyébként a 2002-es választáson robbant be Erdogan az akkor frissen alapított pártjával, az AKP-vel, ami a legtöbb mandátumot szerezve egyedül is képes volt kormányt alakítani, amire a modern Törökország történetében addig még egy párt sem volt képes.

Bajban lehet-e Erdogan?

Erdogan és az AKP már a földrengés előtt sem állt túl jól. Az infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt pártjának a támogatása eleve hosszú ideje csökken: míg a 2018-as választásokon a választók 42,56 százaléka szavazott az AKP-ra, addig a legfrissebb, még a tragédia előtt készített közvélemény-kutatások szerint már hibahatáron belül van a kormánypárt és az ellenzék.

Pénzváltó Nikolett Törökország-szakértő, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője úgy látja, hogy jelenleg korai megállapítani, hogy a választásokra milyen hatással lesz a természeti katasztrófa. Mint arra felhívta a figyelmet, annak ellenére, hogy a török kormány kiállt amellett, hogy május 14-én megrendezik a választásokat, még bizonytalan, hogy akkor valóban meg is tartják-e azokat – a földrengés által leginkább sújtott régiókban ugyanis három hónapos szükségállapotot hirdettek, amit ha nem hosszabbítanak meg, az épp a választások előtt pár nappal járna le. A kormánynak a választás időpontjáról legkésőbb március 10-ig kell döntenie.

Látszik, hogy mindkét fél próbálja a saját politikai érdekei mentén kihasználni az eseményeket. Ha Erdogan jól kezeli a helyzetet, és egy erőskezű vezetőként tud megjelenni, amivel képes maga mögé állítani a török társadalmat, az még hozhat neki szavazatokat. A másik oldalról pedig az ellenzék arra mutat rá, hogy lassú a segítségnyújtás, és a kormány az elmúlt években nem tett meg mindent, hogy felkészüljön egy ilyen katasztrófára

– fogalmazott Pénzváltó Nikolett.

A kutató kiemelte, az ellenzék kritikája annyiból jogos, hogy az építési szabályokat valóban sok esetben nem tartották be, és megkérdőjelezhető a kormány azon döntése is, amely – meghatározott összegért cserébe – időnként mentességet adott az építkezéseknek a biztonsági szabályok alól. Ugyanakkor hozzátette, kérdéses, hogy az ellenzék politikailag hogyan tudja ezt kihasználni, miután a török média erősen ellenőrzött, ráadásul a katasztrófa sújtotta területeken a közösségi médiát is korlátozta a kormány.

A szakértő szerint a választásokon a földrengésnél hangsúlyosabb téma lesz a gazdaság helyzete, rámutatva, hogy 2002-ben Erdogan és az AKP hatalomra kerülésében leginkább az akkori gazdasági válság játszott szerepet.

2002-ben is nagyon rossz volt a gazdasági helyzet, akkor hat nullát kellett levágni a líra végéről. Idén is ez lehet az, ami hozzásegítheti Erdogant a bukáshoz, hiszen tavaly is arról ment a vita, hogy 85 százalékos az infláció, vagy 176 százalékos

– mondta, utalva arra, hogy az állami szervek és a független kutatóintézetek más-más számot tartanak reálisnak.

Pénzváltó Nikolett hozzátette, jelenleg nem tudni, hogy mekkora gazdasági károkat okozott a mostani katasztrófa – hivatalos adatok még nincsenek, eddig csak a Bloomberg becsülte fel; szerintük az éves török GDP 5 százalékát is elérhetik az újjáépítési költségek. Kérdés, erre hogyan lesz pénze a kormánynak, amely már így is sokat költekezett a minimálbér- és nyugdíjemelések miatt.

De labdába rúghat-e a török ellenzék?

A szakértő hangsúlyozta, Erdogan támogatottsága eddig mindig valamivel 50 százalék fölött volt, míg a legnagyobb kormánypárt, az AKP ugyan nem érte el az 50 százalékot, de közel volt hozzá (a legfrissebb kutatás szerint 32 százalékon áll a jobboldali-nacionalista párt, és koalíciós partnerével, a MHP-vel kiegészülve is csak 37 százalékot érnek el), így kiélezett kampányra számít,

ugyanakkor nem teljesen biztos abban, hogy az ellenzék végül képes közösen elindulni.

Az elnökválasztással kapcsolatban az ellenzéki térfélen nagy kérdés, hogy ki lesz a közös jelölt, mivel az isztambuli főpolgármesterre, Ekrem İmamoglura erősen koncepciósper-szagú tárgyalás során kiszabott börtönbüntetés miatt nem számíthatnak.

Pénzváltó Nikolett úgy látja, a sokszínű, a balközéptől egészen a jobbközép-nacionalista pártokig terjedő ellenzéki koalíció miatt a pártoknak nehéz egy olyan személyt találni, aki mögé minden Erdogan-ellenes szavazó szívesen beállna. Ráadásul a pártok között sincs meg a kellő bizalom, és tartanak attól, hogy a közös elnökjelölt mégsem hozná vissza a 2017-ben elfogadott, jelenlegi elnöki rendszer előtti parlamentáris viszonyokat, és a koalíció helyett csak saját pártját segítené.

Másfelől az is kérdés, hogy ha esetleg az elnökválasztáson Erdogan mégis alulmaradna, egyáltalán kiadná-e a hatalmat a kezéből, mivel az is erősen kérdéses, hogy tiszta és fair lesz-e a választás.

A parlamenti választásra rátérve a szakértő hangsúlyozta, még itt is folynak a tárgyalások a hat párt között, ráadásul az sem kizárt, hogy Erdoganék akár jogszabály-módosításokkal lehetetlenítenék el a közös indulást, ahogy a királycsináló szerepébe kerülő, a kurd kisebbségi jogokkal foglalkozó baloldali HDP választási részvétele is kérdéses. Ha ugyanis terrorszervezetté nyilvánítják őket, akkor egyszerűen kizárják őket a választásból.

„Közel van egymáshoz a két oldal [az AKP–MHP-koalíció és a hatpárti ellenzék – a szerk.], jelenleg nehéz megmondani, hogy ki lesz a győztes. Egy biztos, egyáltalán nem egyértelmű Erdogan győzelme, de az ellenzék nagyon töredezett, és nem biztos, hogy sikerül ezt a választásokig összerakniuk” – zárta gondolatait a szakértő.

Hogy mennyire gyakoriak Törökországban a földrengések, ebben a cikkben jártuk körbe. Ha inkább az érdekelné, miért lehetett ennyire pusztító a katasztrófa, annak itt jártunk utána, míg hogy miként zajlik egy kutyás mentés a földrengés után, azt ebben a videóban mutattuk be. További cikkek a katasztrófáról itt.

(Borítókép: Recep Tayyip Erdoğan 2023. február 8-án. Fotó: Presidential Press Office / Handout / Reuters)