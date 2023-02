Cigizett, levetkőzött, végül megharapta a légiutaskísérőt egy nő a repülőn

Békés, eseménytelen utazásnak indult az észak-kaukázusi Sztavropol és az orosz főváros, Moszkva közötti 1230 kilométeres, mintegy kétórás légiút. Egészen addig, amíg Anzselina Moszkvityina, az egyik utas úgy nem érezte, hogy a WC-n rá kell gyújtania egy cigarettára. A füstöt természetesen észlelte a riasztóberendezés, a 49 éves nőt pedig figyelmeztették, hogy megszegte a szabályokat.

Anzselikának több se kellett. A szemmel láthatóan kissé illuminált hölgy félmeztelenre vetkőzött, és követelte, hogy beszélhessen a kapitánnyal. A légiutaskísérők megpróbálták felöltöztetni, mondván, gyerekek is vannak a gépen. Erre Anzselika így reagált:

Én tisztelem a gyerekeket, sőt imádom őket. És azt is tudom, hogy most vagy a bolondok házába kerülök, vagy a börtönbe, de mindenképpen be akarok menni pilótafülkébe.