Novák Katalin Varsóban találkozik Joe Bidennel

A hónap közepén még csak találgatás volt, most azonban már biztos, hogy Novák Katalin szerdán Varsóba utazik, ahol többek között Joe Biden amerikai elnökkel is találkozik. Az amerikai elnök az ukrajnai invázió egyéves évfordulója alkalmából látogatott el Lengyelországba. Varsó előtt azonban egy meglepő kitérőt is tett Kijev felé, melyről részletesebben alábbi cikkünkben írtunk.

Varsói csúcs a háború évfordulóján

John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációs koordinátora korábban arról tájékoztatott, hogy „az amerikai elnök beszélni akar arról, hogy milyen fontos a nemzetközi közösség elszántsága és egysége, amely immár egy éve támogatja Ukrajnát”.

Novák Katalin köztársasági elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán a lengyel fővárosba látogat. Mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, rendszeresen kér tájékoztatást Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnöktől az Ukrajnában dúló háború alakulásáról. Keddi egyeztetésük volt a felkészülés a mai varsói csúcsra, amelyen az Egyesült Államok és a NATO keleti tagállamainak, az Ukrajnához legközelebb eső szövetséges országok állam- és kormányfőivel együtt vesz részt Novák Katalin.

A csúcstalálkozók, illetve a kijevi utazás egyértelműen az ukrajnai háborúról, az Ukrajnának nyújtandó támogatásokról, illetve a háború kitörésének évfordulójáról szól, azonban a háttérben egy másik szál is meghúzódik, mégpedig Lengyelország egyre nagyobb szerepe a régióban és Európában.