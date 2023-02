Kiadják a rettegett Twitter-hekkert az Egyesült Államoknak

A liverpooli születésű Joseph James O’Connort 2021 júliusában tartóztatta le a rendőrség, egy évvel azok után, hogy celebek közösségimédia-felületeihez férkőzött hozzá jogtalanul. A 22 éves férfi nagyjából több mint százezer dollárnak megfelelő bitcoint zsákmányolt áldozataitól, akiket a Snapchaten, a TikTokon, mindenekelőtt azonban a Twitteren talált meg.

Több mint 130 fiókot hekkelt meg, köztük a volt elnökét, Barack Obamáét és az akkori alelnökéét, Joe Bidenét, az Egyesült Államok jelenlegi elnökéét.

Trófeái közé tartozik Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg, sőt a későbbi Twitter-tulajdonos, Elon Musk belépési kódjának megszerzése.

A spanyol bíróság közleménye szerint teljesültek a feltételek O’Connor amerikai kiadatásához – jelentette a BBC.

Az ottani hatóságok 14 vádpontban – köztük titkok felfedésével, bűnbandában való részvétellel, számítógépes rendszerek illegális hozzáférésével, internetes csalással, pénzmosással és zsarolással – állítják bíróság elé. O’Connor ellen a kaliforniai és a New York-i bíróság is letartóztatási parancsot adott ki.

PlugWalkJoe

Az amerikai hatóságok szerint O’Connor feltörte a közösségimédia-fiókokat, majd ismert tulajdonosaik nevében rövid és záros határidőn, általában 30 percen belül kriptovalutát kért a koronavírus-járvány által sújtott közösségek megsegítésére azzal az ígérettel, hogy rövid időn belül megduplázva téríti vissza az adományt.

Sokan bedőltek, és így gyűlt össze az a százezer dollárnyi bitcoin, amely a kriptovaluták jellegéből adódóan lekövethetetlen módon tűnt el a világháló bugyraiban.

Egy meg nem nevezett közszereplő Snapchat-fiókjának feltörése után PlugWalkJoe – ez volt O’Connor nickje – azzal fenyegetőzött, hogy közzéteszi az ott talált meztelen képeket, ha nem kap váltságdíjat.

Swatting miatt is körözik. Segélyhívásokat indított ugyanis azzal a céllal, hogy a rendőröket félrevezesse, és figyelemelterelő címekre irányítsa.

A Twitter a hekkertámadás észlelése után megerősítette, hogy a behatoló egy belső eszközhöz szerzett hozzáférést, amivel gyakorlatilag az összes Twitter-fiók ellenőrzését átvehette. Meg tudta például változtatni a hozzájuk tartozó e-mail-címet, amivel megnehezítette a feltört fiók helyreállítását. A plug egyébként a szlengben az a személy, aki nehezen beszerezhető cikkhez, például droghoz is hozzáfér.

A kiskorú értelmi szerző

Az első reagálásokban több támadóról, koordinált csapásról szóltak a tudósítások, sőt azt is felvetették, hogy egy Twitter-alkalmazott is részese volt a bulinak. Fokozatosan derült ki, hogyan is zajlott a hekkertámadás, amelynek – mint utóbb kiderült – egy kiskorú volt az értelmi szerzője.

A támadások kitervelésével vádolt floridai tinédzsert 2021-ben egy amerikai bíróság vádalku keretében három év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Graham Ivan Clark már gyerekkorában átverte online játszótársait. Alig 17 éves volt, amikor a Twitter-hekker-ügyben emeltek vádat ellene, majd ügyét a korára való tekintettel áthelyezték egy floridai állami bíróságra.

A spanyol bíróság szerint teljesültek a „szükséges feltételek” ahhoz, hogy Spanyolország jóváhagyja a PlugWalkJoe álnéven is ismert, 23 éves brit férfi kiadatását az amerikai hatóságoknak. A bíróság elutasította O’Connor ügyvédeinek érveit, hogy Spanyolországban kellene bíróság elé állítani, mivel az általa használt szerverek ott találhatók.

A bíróság döntését a spanyol kabinetnek is jóvá kell hagynia, de általában nem szokta felülbírálni a bírósági határozatokat.

O’Connor egyébként fellebbezhet a kiadatás ellen. Őrizetbe vétele előtt a The New York Timesnak azt nyilatkozta: „Nem érdekel. Jöhetnek letartóztatni. Csak kacagnék rajtuk, elvégre nem csináltam semmit”.

