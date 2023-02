Piacra dobták a távcsókolót, az emberiség egyik legbizarabb találmányát

A készülék egy száj alakú modullal rendelkezik, amely a szerelmesek számára indukáló területként szolgál a csókhoz, a szerkentyű alkalmazásakor ez a csók gesztusát és erejét képes átadni a másik félnek – állítják a feltalálók.

Az eszköz bluetooth-on és egy alkalmazáson keresztül kapcsolódik az okostelefonhoz. A „távcsókoló készülék” lehetővé teszi, hogy a szájbetegségben szenvedők is csókolózhassanak egymással.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe