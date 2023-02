Vádat emeltek a feldarabolt hongkongi modell férje ellen

Alex Kwongot, a volt férjet, az apát, Kwong Kaut és testvérét, Anthony Kwongot gyilkossággal, a volt férj anyját, Jenny Lit az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.

Alex Kwongot a hatóságok szombaton fogták el, a férfi – akinél a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap szerint egyebek között 500 ezer hongkongi dollárt (csaknem 23 millió forint) is találtak – vélhetően meg akart szökni az igazságszolgáltatás elől.

A négy embert őrizetbe vették, a nagy feltűnést keltő gyilkossági ügy tárgyalását májusra napolták el.

A nő több testrészét is megtalálták már

A 28 éves világhírű modell, aki nemrég a L'Officiel Monaco divatlapnak is pózolt, február 21-én tűnt el, pénteken pedig a rendőrség megtalálta több testrészét egy hongkongi külváros – Choi exapósa által nem sokkal korábban kibérelt – lakásának mélyhűtőjében. A nő fejét vasárnap találták meg egy fazékban, a koponyán külsérelmi nyom is látható volt, amiből a hatóságok arra következtettek, hogy Choi halálát ütés okozta. A lakásban emellett húsdarálót, láncfűrészt és kesztyűket is találtak.

Choit utoljára a volt sógorával látták, aki egyben a sofőrje is volt. A HK01 hongkongi hírportál úgy tudja, a nőt azt követően ütötték le, hogy beszállt az autóba. Ezután a tetthelyre szállították, ahol végeztek vele.

A nőnek pénzügyi vitái voltak egykori házastársával és annak családjával, a hatóságok szerint a gyilkosságot a korábban a rendőrségnél szolgáló volt após tervelte ki.

A hongkongi sztármodell, akit a L'Officiel Monaco stílusikonnak nevezett, rendszeres résztvevője volt a Párizsi Divathétnek, az idein a közönség a Dior divatház manökenjeként láthatta nemrég. Choi négy gyermeket hagyott hátra, közülük kettőt Alex Kwongtól.

Az ügy óriási felháborodást keltett Hongkongban

A kegyetlen gyilkosság közfelháborodást keltett Hongkongban és a szárazföldi Kínában is. Hongkongban legutóbb 2013-ban történt ehhez hasonló borzalmas bűntény, mely során egy férfi megölte a szüleit, akiknek a fejére később a rendőrség szintén egy mélyhűtőben bukkant rá.

(Borítókép: A hongkongi modellről szóló hírek egy képernyőn Hongkongban 2023. február 27-én. Fotó: Peter PARKS / AFP)