Frappáns választ adott Ferenc pápa arra, hogy mit mondana Putyinnak

Ferenc pápa egy interjúban úgy fogalmazott, „világháborúban vagyunk”, és azt is elárulta: szeretett volna elutazni Moszkvába, hogy tárgyaljon Putyinnal, ám az orosz külügyminiszter elutasította a kérelmét.

Ferenc pápa a tízéves pápasága alkalmából az RSI olasz nyelvű svájci rádiónak és televíziónak nyilatkozott egy interjú keretén belül, amely teljes terjedelmében vasárnap jelenik meg – írja az olasz média.

Ferenc pápa az interjúban az egészségéről is szót ejtett, valamint a korábbi lakhelyéről is beszélt. Azt mondta, ő már öreg, a fizikai állóképessége sem a régi, és a térdsérülése is megviselte. Mint fogalmazott, hiányoznak neki a séták az argentin utcákon.

Az ukrajnai háborút és a többi, világban zajló konfliktust illetően azt mondta,

Világháborúban vagyunk, most már senki sem mondhatja, hogy ez nem világméretű. Mert a nagyhatalmak mind összefonódtak. És a csatatér Ukrajna. Mindenki ott harcol

– mondta.

A pápától azt is megkérdezték, hogy mit mondana Putyinnak, ha találkozna vele.

Olyan világosan beszélnék vele, ahogyan a nyilvánosság előtt is beszélek. Ő egy művelt ember

– mondta, hozzátéve, hogy a háború második napján ellátogatott a Vatikán közelében található orosz nagykövetségre, hogy elmondja, hajlandó Moszkvába utazni azzal a feltétellel, ha Putyin fogadja őt.

A pápa azt is elárulta, hogy Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere azt írta neki: „Köszönöm, de most nincs itt az ideje.”

Putyin tudja, hogy elérhető vagyok. De ott birodalmi érdekek vannak, nemcsak az orosz birodalomé, hanem más birodalmaké is. Éppen a birodalom helyezi a nemzeteket a második helyre

– fogalmazott.

(Borítókép: Ferenc pápa 2023. március 8-án. Fotó: Stefano Costantino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)