Megszólaltak a kárpátaljai magyarok arról, hogy ez az ő háborújuk-e

A The Economist egy hosszú cikkben vesézte ki a magyar–ukrán kapcsolatokat, amelyben megszólaltak Kárpátalján élő civilek, valamint szakértők is. A cikk megállapításai szerint nagyon nehéz helyzetben van a magyar kisebbség Ukrajnában, ami meg is látszódik azon az elvándorlási hullámon, ami Kárpátalját sújtja.