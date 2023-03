Nem a háború, az infláció vagy a korrupció most a lengyel politikát meghatározó központi téma, hanem II. János Pál öröksége – jelentette Varsóból a Politico tudósítója.

Jóllehet a szentté avatott katolikus egyházfő 2005-ben elhunyt, róla beszél mindenki Lengyelországban az amerikai TVN által sugárzott, robbanásveszélyes dokumentumfilm után. Ebben azt állítják, hogy szülővárosában, Krakkóban bíborosként oltalmazta a gyermekek szexuális megrontásával vádolt papokat.

A levéltári anyagokkal alátámasztott értesülés kollektív összeomlást okozott a kormánypárt, a nemzeti Jog és Igazságosság, a PiS soraiban, amely szorosan kötődik a katolikus egyházhoz.

Az amerikai nagykövetet nyomban bekérették a külügyminisztériumba, amely az idézést utólag meghívásra módosította.

„Ezeknek a tevékenységeknek a lehetséges következménye összhangban áll a hibrid háború szándékaival, amelynek célja a megosztottság és feszültségek előidézése a lengyel társadalmon belül” – tudatta a külügyi tárca közleményében.

A pápa jó hírének védelmében a PiS egy parlamenti határozatot fogadott el, amely „határozottan elítéli azt a szégyenteljes kampányt, amelyet a média […] II. János Pál pápa, a történelem legnagyobb lengyelje ellen folytatott”.

A kormány és a kormányhű média széles körű kampányt indított. A varsói elnöki palota homlokzatára a pápa gigantikus arcmását vetítették, a TVP, a lengyel közszolgálati műsorszolgáltató pedig naponta pápai prédikációt sugároz.

Politikai színjáték

Politikai színjáték – fogalmazott magvasan a varsói Társadalom- és Bölcsészettudományi Egyetem docense. Ben Stanley szerint ugyanis a kormánypárt rátalált arra a témára, amely reményei szerint a választási rakéta üzemanyaga lesz.

II. János Pál védelme lehetőséget teremt a PiS-nek arra, hogy igazolják: a helyes oldalon állnak egy olyan vitában, amely hiteles lengyel értékeket állít szembe a hiteltelen és kétes információkkal

– mondta Stanley.

„Szégyellik a köztársaság történetének legfontosabb honfitársát” – ezzel vádolta a hétvégén Mateusz Morawiecki miniszterelnök az ellenzéket. Korábban, a menekültválság idején, 2015-ben a kormánypárt azzal gyanúsította vetélytársait, hogy migránsokkal, továbbá „mindenféle parazitával és élősködővel” árasztották el Európát.

A PiS által támogatott elnök, Andrzej Duda 2020-ban újraválasztási kampányában a melegmozgalom aktivistáit támadta, mert ideológiájuk ellentétes a lengyel értékrenddel. Az elmúlt hónapokban az államilag támogatott média azzal vádolta az ellenzéki politikusokat, hogy a klímaváltozásra hivatkozva arra kényszerítik a lengyeleket: mondjanak le szeretett sertésszeleteikről az ehető rovarok javára.

A rovarevésről szóló vita mára elhalt. II. János Pálban sokkal több lehetőség van – jegyezte meg Stanley. Lengyelország azonban szekularizálódik.

Noha folyamatosan csökken az új papok száma, kevesebben járnak a vasárnapi misékre, és sok diák hagyja ott a hitoktatást, az ország még mindig az egyik legkatolikusabb Európában.

Az egyháznak túlméretezett befolyása van az idősek és a vidéken élők – a PiS választói fellegvárai – körében.

Az ellenzék – jóllehet támogatói zöme inkább világi beállítottságú – nem kockáztathatja a vallásos szavazók megsértését, ha azt reméli, hogy ősszel hatalomra kerül.

Hibái ellenére rendíthetetlen tiszteletet övezi

A néhai pápát úgy tartják számon, hogy nagyban segítette a kommunizmus bukását Közép- és Kelet-Európában. Szülőhazájába tett zarándokútjai kulcsfontosságú tényezők voltak a Szolidaritás szakszervezet felemelkedésében a nyolcvanas években. Karol Wojtyla változatlanul tisztelt személyiség az egész országban.

A Polgári Platform, Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja azzal vádolta a PiS-t, hogy elpolitizálta a kérdést. „Önök nem II. János Pált védik, hanem a PiS soraiban akarják látni!” – mondta Pawel Kowal, a Polgári Platform képviselője a pápáról szóló állásfoglalás parlamenti vitájában.

Eközben Stanislaw Gadecki érsek, a püspöki konferenciája vezetője élesen elítélte a II. János Pálról szóló új információkat, amelyek „személyét és munkásságát próbálják aláásni”.

II. János Pált egyébként nem csak a TVN vádolta azzal, hogy szemet hunyt a papi pedofília felett.

Maxima Culpa: II. János Pál tudta című könyvében hasonló állításokat fogalmaz meg Ekke Overbeek holland újságíró, aki szerint II. János Pál püspökként a gyermekeket zaklató papokat plébániáról plébániára költöztette, nehogy azonosítsák őket.

A könyvet és a dokumentumfilmet azért is ostorozzák, mert a kommunista korszak titkos politikai archívumaira támaszkodik.

„A szabad és megbízható média szerepe, hogy beszámoljon a tényekről, még akkor is, ha fájdalmasak és nehezen elfogadhatók” – így reagált a Warner Bros. Discovery tulajdonában levő TVN, amely arra is emlékeztetett, hogy a dokumentumfilm szerzője nemcsak a levéltárra támaszkodott, hanem olyan embereket is megkeresett, akiket papok bántalmaztak.

Ferenc pápa lagymatagon védte elődjét. „A történteket az adott korban kell elhelyezni (…) akkoriban mindent lepleztek” – nyilatkozta az argentin La Nacion lapnak.

(Borítókép: II. János Pál pápa kivetített képe a a varsói elnöki palotán 2023. március 9-én. Fotó: Kuba Stezycki / Reuters)