Ahol a nemi erőszak és a kínzás mindennapos – felkavaró börtöntörténetek szivárogtak ki Észak-Koreából

A pokolnál is rosszabb sors vár azokra az elítéltekre, akik a büntetésüket az észak-koreai börtönökben kénytelenek letölteni – állítja egy civil szervezet.

Kivégzések, nemi erőszak, kényszerített abortuszok, kínzás, éheztetés – ez csak néhány az észak-koreai börtönökben és más büntetés-végrehajtási intézményekben tapasztalható mindennapos visszaélések közül, állítják az egykori fogvatartottak, akik most őszintén vallottak életük legrosszabb napjairól.

Az országból elmenekült emberekkel, szemtanúkkal készített interjúk, valamint a hivatalos dokumentumok és műholdfelvételek egy új jelentés alapját képezik, amelyet egy emberi jogi megfigyelőszervezet adott ki a héten.

A Korea Future nonprofit civil szervezet az eddigi legrészletesebben számolt be az ország büntetés-végrehajtási rendszerében zajló életről.

Rendszeresen megverték és megerőszakolták a női fogvatartottakat

„A szovjet Gulaghoz hasonlóan Észak-Korea büntetés-végrehajtási rendszere nem arra szolgál, hogy a bíróságok által elítélt személyeket biztonságos és emberséges létesítményekben tartsák fogva és rehabilitálják. Nem is az a célja, hogy csökkentse a bűncselekmények számát és növelje a közbiztonságot. Az a célja, hogy elszigetelje a társadalomtól azokat a személyeket, akiknek a viselkedése szembemegy Kim Dzsongun vezető akaratával” – áll a jelentésben.

A Korea Future és az ENSZ nyomozói szerint sok fogollyal annyira rosszul bánnak, hogy azok kezdik úgy érezni, valahogy kiérdemelték ezt a kegyetlen bánásmódót. Sokuknak egyszerűen nincs fogalmuk az emberi jogokról, aminek alapján megfogalmazhatnák a tapasztalataikat.

„A börtönben nem emberként, hanem valamiféle állatként kezeltek bennünket” – mondta a neve elhallgatását kérő túlélő, akit 2015-től alig több mint egy évig tartották fogva, miután panaszt tett a hatóságoknál a lakhatási helyzete miatt.

Nem mozoghattunk, és nem beszélhettünk a cellában, így csak az emberek lélegzetvételének hangját hallottuk. Rizskorpával kevert kukoricával etettek minket, amit általában állati takarmányként használnak. Többen rovarokra vadásztak, és azokat ették meg, annyira éhesek és alultápláltak voltak

– jegyezte meg.

Egy férfi túlélő arról számolt be, hogy többször is szemtanúja volt annak, ahogy a börtönőrök megverik és megerőszakolják a női fogvatartottakat. „Korábban arra kényszerítettek minket, hogy a térdünkön csúszva menjünk ide-oda” – mondta a korábbi fogvatartott.

Elmondása szerint olyanra is volt példa, hogy egyszerre öt embert tartottak fogva egy 6,6 négyzetméteres szobában, ahol nem volt fűtés. Ha szerencséjük volt, akkor néha hozzájuk vágtak egy takarót – Észak-Koreában akár mínusz 23 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet a téli estéken, melyről a CN számolt be.

James Heenan, az ENSZ szöuli emberi jogi irodájának képviselője szerint sok szökevénynek egyszerűen fogalma sincs az emberi jogokról; a segítségnyújtás egyik első lépése az volt, hogy felvilágosítsák őket, hogy felismerjék, ami velük történt, az visszaélés.

„Ezekben a létesítményekben emberiség elleni bűncselekményeket követtek el” – tette hozzá.