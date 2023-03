Az ügyvéd szerint valójában boszorkányüldözés zajlik, egyúttal jogalkotást tart szükségesnek annak megakadályozására, hogy alsóbb szintű, helyi ügyészek ne léphessenek fel a volt amerikai elnökkel szemben büntetőváddal – többek között ezzel az érvvel védi Donald Trump egykori amerikai elnököt jogásza, Jeffrey Clark a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Jeffrey Clark szerint ez nagyon veszélyes precedens a demokráciára nézve.

A jogász szerint példátlan, amiért egy korábbi amerikai elnök büntetőjogi vádemelésnek van kiszolgáltatva, majd a Watergate-botrányba belebukó Richard Nixont felhozva arról beszélt, hogy a szövetségi szintnek meg kellene előznie a helyi [állami – a szerk.] szintet, ha büntetőeljárásról van szó, és hozzáteszi: Nixon elnöki pardonban részesült utódjától.

Donald Trump ellen jelenleg azért emelnének vádat, mert a gyanú szerint a 2016-os elnökválasztási kampány alatt lefizethetett egy pornószínésznőt, hogy cserébe hallgasson a feltételezett viszonyukról.

Az interjú ezután már egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy Trump ellen jelenleg azért emelnének vádat, mert a 2016-os elnökválasztási kampány alatt lefizethetett egy pornószínésznőt, hogy feltételezett viszonyukról cserébe hallgasson – ezzel kapcsolatosan Trump korábbi jobbkeze, Michael Cohen bűnösnek vallotta magát és 3 évet kapott még 2018-ban –, hanem helyette január 6-áról és a 2020-as elnökválasztásról esik szó, amiről bíróságok mondták ki, hogy Trumpék hamisan terjesztették, hogy azt elcsalták volna előle.

A korábbi elnöki adminisztrációban pozíciót vállaló Jeffrey Clark szerint a 2021. január 6-i eseményekben a szövetségi törvényhozás, a Capitolium épülete elleni ostromban a korábbi elnök nem felelős, mivel szerinte ő nem lázított,

csak arra biztatott egy békés tömeget, hogy békésen és hazafiasan hallassa hangját,

illetve úgy látja: Trump közel egyórás beszédéből csak kiragadtak szavakat a kontextusból.

A Trump-kampánycsapat által a feltételezett választási csalásokról szóló jogi eljárásokat végül a Legfelsőbb Bíróság is alaptalannak nyilvánította, azóta pedig az is kiderült, hogy még a Trump-i választási csalásokról szóló narratívát legtöbbször kritika nélkül átvevő Fox News vezetői és húzónevei is tudták, hogy az hazugságon alapul.

Trump ebben a kontextusban értekezett arról beszédében, hogy szerinte alelnöke, Mike Pence nem elég bátor, hogy felülírja az elektori szavazatokat; hogy a korábban általa „shithole countries”-nak (szabadfordításban pöcegödör országok) nevezett harmadik országbeli országok választásait tisztábbnak tartja az amerikainál;

majd ezután kérte arra az egybegyűlt tömeget, hogy menjenek a Capitólium elé, hogy így bátorítsák a republikánusokat, hogy szavazzanak a Joe Bident elnökké tevő elektori szavazatok szentesítése ellen.

Emellett Clark az interjúban kifejti, szerinte az amerikaiak „joggal szkeptikusak” a 2020-as elnökválasztás eredményét illetően. Ezt a kijelentését arra a vádára alapozza, hogy szerinte Mark Zuckerberg Facebook-alapító közel 400 millió dollárral támogatta, hogy „demokrata párti nagyvárosokban beférkőzzenek a választást lebonyolító apparátusba”, hogy ily módon befolyásolhassák a választás eredményét.

Trumpnak a legkisebb jogi problémája, hogy egy pornószínésznő lefizetésével vádolják

Az egykori elnök azonban jelenleg több jogi eljárással néz szembe: az állítólagos lefizetés mellett egy különleges ügyész vizsgálja, hogy a Nemzeti Archívum kérése ellenére miért tartott vissza sokáig bizalmas dokumentumokat floridai birtokán – amiket többszöri felszólítás ellenére sem nyújtott vissza, ezért kellett az FBI-nak kimennie Mar-a-Lago névre keresztelt üdülőjébe.

Ennél jóval súlyosabb következményekkel néz szembe Trump, ha vádat emelnének amiatt, mert egy Georgia állambeli tisztviselőt telefonon kért arra, hogy „találjon 11 780 szavazatot”,

vagy ha a Legfőbb Ügyészség eljárást indítana ellene a január 6-i események kapcsán betöltött szerepe miatt.

Trumpról egyébként korábban a Rolling Stones négy, az egykori elnökhöz közeli forrásra hivatkozva azt állította: Trump csak azért jelentette be indulási szándékát a 2024-es republikánus előválasztáson, hogy ezzel kerülje el a jogi felellősségre vonást – ugyanis ha aktív politikus, akkor az ellene zajló eljárásokat egyszerűen a politikai támadásként tudja kommunikálni, másrészt ha esetleg 2024-ben nyerne, akkor megválasztott elnökként az alkotmány szerint nem lehet vád alá helyezni.

