Meglepő helyen bukkanhatunk a négy évtizedes csúcsot döntő brit infláció okára

Az élelmiszerhiány kiváltotta emelkedő saláta- és zöldségárak, valamint a pubokban és éttermekben felszolgált drágább szesz gerjesztette az inflációt – jelentette a brit statisztikai hivatal, az ONS.

A pénzhígulás üteme a januári 10,1 százalékos éves rátához képest emelkedett, és rácáfolt azokra a várakozásokra, hogy a tavaly októberben jegyzett 11,1 százalékos, a 41 éve nem tapasztalt inflációs csúcs után a pénzromlás üteme végre csillapodni fog. Akkoriban a megélhetési költségek emelkedése gerjesztette az inflációt. A családoknak és vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások sem tudták semlegesíteni az ukrajnai háború miatt elszabadult energiaárak hatását.

Azóta energiaköltségek – legalábbis nagykereskedelmi szinten – fokozatosan mérséklődtek. Időigényes azonban, amíg ennek hatása a szolgáltatások és termékek árában is megnyilvánul. Az ellátási láncokat a kapcsolódó tényezők is befolyásolják: februárban szinte eltűnt a boltokból a paradicsom, és hiánycikké váltak más zöldségfélék is. Az áruhiány azóta enyhült.

„Az infláció februári emelkedését, a januári csillapodást követően a pubokban és éttermekben felszolgált szeszes italok drágulása váltotta ki” – idézte a Sky News az ONS vezető közgazdászát. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek, különösen a saláta és a zöldségfélék, továbbá az alkoholmentes italok ára is a magas energiaköltségek következtében az eltelt 45 év a legmagasabb szintjére emelkedett – magyarázta Grant Fitzner.

Az inflációs nyomást részben ellensúlyozta az üzemanyagárak immár hét hónapja tartó, folyamatos csökkenése. Jeremy Hunt pénzügyminiszter egyébként a költségvetési hivatal előrejelzésére hivatkozva kijelentette, hogy a pénzromlás mértéke az év végén 2,9 százalékra csökken.

Mi mennyi?

Az Egyesült Királyságban már többféle olyan online kalkulátor működik, amelyhez hasonló elektronikus árfigyelő rendszer bevezetését tervezi a magyar kormány is. Ezekkel például pontosan nyomon követhető a kiválasztott cikkek vagy szolgáltatások árának alakulása az eltelt egy évben, ami egyrészt tudatos vásárlásra készteti a lakosságot, másrészt segít a családi költségvetés kalkulálásában.

Széles választékból egy kattintással kiválasztható szinte bármilyen termék, amelynek azonnal megjelenik jelenlegi és egy évvel korábbi ára:

A szeletelt fehér kenyér 750 grammos csomagolásban egy éve 1,06, ma 1,33 fontba, napi árfolyamon 575 forintba kerül. Ez a kenyértípus 25,5 százalékkal drágult egy év alatt.

Négy pint, valamivel több mint 2 liter nyers tej 1,40-be, ma 1,92 fontba, 830 forintba kerül, azaz egy év alatt 37 százalékkal nőtt az ára.

Egy izzó egy éve 2,29-be, ma 3,80 fontba, 1640 forintba kerül. A drágulás 66 százalékos.

Egy óra konditermi testmozgásért tavaly 5,03-at, ma több mint 9 fontot, csaknem 4000 forintot kérnek. A szolgáltatás díja 80 százalékkal emelkedett.

Találomra megjeleníthető például egy átlagos karosszék, egy gyermekfarmer vagy az avokádó árának összevetése is.

Kamatemelés

A hivatalos inflációs adatok közzététele előtt a Reuters által megkérdezett közgazdászok 9,9 százalékos inflációs rátát valószínűsítettek februárban, éves szinten. Fél százalékot tévedtek. A pénzügyi piac ezek után a Bank of England, a BoE 0,25 százalékos kamatemelésére számítottak – és ebben nem tévedtek. A tavalyelőtti év, 2021 decemberéhez képest a brit jegybank tizenegyedik alkalommal emelt az irányadó kamat szintjén a várakozásoknak megfelelően. Az alapkamat 4,25 százalékra növekedett – jelentette a Guardian. A kamatdöntés valószínűleg némileg erősíti majd a brit valutát.

Az Európai Központi Bankhoz hasonlóan a BoE monetáris bizottsága egyértelmű jelzést küldött, hogy maradéktalanul az inflációra összpontosít, és nem aggódik amiatt, hogy kamatemelés milyen hatással van a banki mérlegekre a szektor részvényeinek közelmúltbeli viszontagságai közepette.

A pubokban jegyzett drágulás valószínűleg nem befolyásolja majd a britek ünneplési kedvét. A szigetországban a minap tették közzé, hogy III. Károly király koronázásának napján a kocsmák két órával meghosszabbíthatják szokásos nyitvatartásukat.

A legfrissebb inflációs adatok szerint egyébként a januári 5,8-ról 6,2 százalékra emelkedett a maginfláció. „Az infláció csökkentése nem kivitelezhetetlen. Ragaszkodnunk kell ahhoz a tervünkhöz, hogy idén a felére csökkentsük” – reagált a pénzügyminiszter.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a családok országszerte milyen nehéz helyzetben vannak, ezért az infláció kordában tartásán dolgozva az idén háztartásonként átlagosan 3300 font (nagyjából 1,4 millió forint) megélhetési támogatással segítjük a családokat” – közölte Jeremy Hunt.

(Borítókép: Daniel LEAL / AFP)