Lövöldözés Los Angelesben: egy ember meghalt, többen megsérültek

A lövöldözést helyi idő szerint 15:45-kor jelentették a San Fernando-völgyben lévő West Hills nevű településen – közölte J. Chavez, a Los Angeles-i rendőrség munkatársa.

– közölte Margaret Stewart, a Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője.

Egy 35 éves nőt kritikus állapotban szállítottak kórházba, egy másik 35 éves nő és egy 45 éves férfi pedig súlyos sérülésekkel került az egészségügyi intézménybe – közölték a tisztviselők.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy veszekedés vezetett a lövöldözéshez. Eddig két olyan lőfegyver került a hatóság birtokába, melyek összekapcsolhatók az üggyel.

A nyomozók több gyanúsítottat őrizetbe vettek, és néhány embert a kórházban kihallgattak, hogy megállapítsák, ők is gyanúsítottak lehetnek-e, írja az NBC News.

Videón, ahogy az egyik gyanúsítottat őrizetbe veszik:

Video Of The Suspect In Custody Shot By @Ax2_media pic.twitter.com/YY8NrUhOCu