Lefilmezték a halálhozó tornádót, ami pusztított mindent, ami az útjába került

Legalább 26 ember meghalt, miközben Arkansas-ban házakat rongáltak meg és bevásárlóközpontokat romboltak le a tornádók és viharok. Legalább nyolc államban tornádók söpörtek el házakat és üzleteket, csavartak ki fákat a helyükről, és pusztítottak el komplett városrészeket, írja az Euronews.

Ashley Macmillan elmondta, hogy ő, a férje és a gyermekeik a kutyáikkal egy kis fürdőszobában kuporogtak, amikor a tornádó elvonult felettük. „Elbúcsúztunk egymástól, mert azt hittük, hogy meghalunk. Éreztük, hogy reng a ház, hangos zajokat hallottunk, edények zörögtek. Aztán egyszer csak csönd lett” – nyilatkozta. Egy kidőlt fa súlyosan megrongálta az otthonukat, de nem esett bajuk.

Tornado out of Nebraska pic.twitter.com/HWwBdSpjKv

Tornádó csapott le pénteken Arkansas állam fővárosára, Little Rockra is, ahol egy ember halt meg, és mintegy 25-en megsérültek, közülük többen válságos állapotban vannak – közölték a hatóságok.

Helyszíni beszámolók alapján a videóra vett forgószél először a város nyugati részén pusztított, elhaladt egy bevásárlóközpont felett, majd a város északi részén és a környező településeken okozott súlyos károkat.

A város kórházai a legmagasabb készültségi fokozatban működnek, és az állam kormányzója, Sarah Huckabee-Sanders közölte, hogy a Nemzeti Gárda száz emberét mozgósították, írja az MTI.

wife took this from baptist hospital in LR #Tornado #littlerock #Arkansas pic.twitter.com/VqskSxjxGE