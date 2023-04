Putyin titkos vonatokon és luxusbunkerekben bujkál

Futótűzként terjed az interneten az interjú, amelyben egy 2022-ben disszidált, magas rangú orosz biztonsági tiszt betekintést engedett Vlagyimir Putyin paranoid életmódjába. A szóban forgó tiszt nem más, mint Gleb Karakulov, aki kapitányként szolgált a Szövetségi Védelmi Szolgálatnál (FSO), feladata pedig javarészt az orosz elnök tartózkodási helyének elfedése volt, aki elmondása szerint „betegesen félti az életét”.

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, az orosz elnökről úgy hírlik, hogy egy speciálisan erre a célra épített, páncélozott vonatot használ hivatalos utazásaihoz, amit most Karakulov meg is erősített, sőt mi több, azt is elárulta, hogy a hálózat olyan titkos állomásokat foglal magába, amelyek Putyin lakóhelyeit kötik össze – például a moszkvai régióbeli Novo-Ogarjovót, valamint fekete-tengeri üdülőhelyét, a Szocsiban található Bocsarov Rucsej rezidenciát.

Az interjúban, amelyet a The Guardian szemlézett, Karakulov „háborús bűnösnek” nevezte Putyint, továbbá próbálta meggyőzni tiszttársait arról, hogy ők is álljanak elő az eddig visszatartott információkkal.

Elnökünk elvesztette a kapcsolatot a világgal. Az elmúlt néhány évben egy információs gubóban élt, ideje nagy részét rezidenciáin töltötte, amelyeket a média nagyon találóan bunkereknek nevez. Betegesen félti az életét. Karanténból és információs vákuumból álló, áthatolhatatlan gáttal veszi körül magát. Csak a saját életét, valamint családja és barátai életét tartja fontosnak

– fogalmazott az egykori tiszt. Karakulov az interjú hátralévő részében egy bizonyos államon belüli miniállamról beszél, amelyhez külön tűzoltók, élelmiszer-tesztelők és más mérnökök tartoznak, akik ha kell, Putyinnal utaznak.

Főnöknek hívják, és minden tekintetben imádják őt, csak ilyen kifejezésekkel beszélnek róla

– magyarázta, később hozzátéve, hogy disszidálása után ő maga Törökországba, majd onnan egy meg nem nevezett nyugati országba menekült.

Ahol csak tudják, zavarják a hírszerzést

Az egykori tiszt azokat a találgatásokat is megerősítette, miszerint Putyin azonosan kinéző irodákat építtetett fel Szentpétervárott, Szocsiban és Novo-Ogarjovóban is, ahol a titkosszolgálatok hamis autókonvojokat és repülőgépeket használnak, hogy úgy tegyenek, mintha az elnök éppen távozna. Karakulov szerint ez egy olyan csel, amellyel elsősorban a nyugati hírszerzést szeretnék összezavarni, másodsorban pedig az elnök elleni merényleteket minimálisra csökkenteni.

Az interjúból nem derült ki, hogy Karakulov milyen üzeneteket titkosított Putyin vagy más vezető tisztségviselők számára, illetve nem adott bővebb tájékoztatást Putyin háborús előkészületeiről vagy stratégiájáról sem.