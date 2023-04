Madárinfluenza miatt halt meg egy ember Kínában

Három H3N8-as esetet észleltek Kínában 2022 óta, de ez az egyetlen, amely halálos kimenetelű volt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a törzs nem terjed könnyen az emberek között, de további vizsgálatokra szólított fel.

Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint egy nő meghalt H3N8-as madárinfluenzában Kínában,

és ez az első ismert emberi haláleset a madárinfluenza-törzs miatt.

A H3N8 2002 óta ismert, miután először észak-amerikai vízimadarakban jelent meg. Ismeretes, hogy lovakat, kutyákat és fókákat is megfertőz.

Most egy, a délkelet-kínai Guangdong tartományból származó 56 éves nő halt meg, aki még február 22-én betegedett meg. Március 3-án súlyos tüdőgyulladással kórházba került, majd március 16-án meghalt – közölte a WHO.

A betegnek több alapbetegsége volt. A betegség kialakulása előtt a kórtörténetében már érintkezett élő baromfival, és a lakhelye körül korábban vadon élő madarak is jelen voltak

– áll az ENSZ egészségügyi ügynökségének kedden kiadott közleményében.

Bár az élőbaromfi-piacon való érintkezés okozhatta a fertőzést, „egyelőre nem világos, hogy mi a fertőzés pontos forrása, és hogy ez a vírus hogyan kapcsolódik más, állatokban keringő (H3N8) madárinfluenza-vírusokhoz” – közölte a WHO, további állat- és humán vizsgálatokra szólítva fel.

A tavalyi évben is volt két eset, amelyek közül az egyik betegnél súlyos betegség alakult ki, míg a másiknál enyhe megbetegedés volt. A WHO szerint valószínűleg mindkét érintett fertőzött baromfival való közvetlen vagy közvetett érintkezés során szerezte a fertőzést – közölte a The Guardian.

Úgy tűnik, hogy ez a vírus nem képes könnyen terjedni emberről emberre, ezért az emberek között való terjedésének kockázata nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is alacsonynak tekinthető

– közölte a genfi székhelyű szervezet.

Az emberi madárinfluenzás megbetegedések általában a fertőzött élő vagy elhullott baromfival, illetve a fertőzött környezettel való közvetlen vagy közvetett érintkezés következményei.

A WHO szerint az állatinfluenza-fertőzések a kötőhártya-gyulladástól vagy az enyhe influenzaszerű tünetektől kezdve a súlyos akut légúti megbetegedésekig vagy akár halálhoz is vezethetnek. Gyomor-bélrendszeri vagy neurológiai tünetekről is beszámoltak, de ezek ritkák – tette hozzá a szervezet.