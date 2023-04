Keményen beszólt a magyar kormánynak Luxemburg miniszterelnöke

„Ha van valaki ebben a házban, aki komolyan gondolja, hogy egy ember a tévét nézve vagy dalokat hallgatva lesz homoszexuális, akkor az semmit sem ért” – fogalmazott a luxemburgi kormányfő, utalva ezzel arra a két évvel ezelőtti törvényre, amely korlátozta a homoszexualitást megjelenítő tartalmakat.

Xavier Bettel azt mondta, hogy szerinte Orbán Viktor kormánya egyáltalán nem érti azt, hogy az Unió többi országában hogyan gondolkodnak a homoszexualitás kérdéséről. Arra is kitért, hogy a homoszexuálisok számára a „legnagyobb nehézséget” az jelenti, hogy önmagukat elfogadják, valamint szóvá tette, hogy ha nagyon sok, az EU-n kívüli országban veszélynek lenne kitéve, ha vállalná a homoszexualitását.

„Börtönbe kerülhetnék, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnék” – mondta ezen országokról, majd – Magyarországra utalva – azt is hozzátette:

És az is lehet, hogy hamarosan az Európai Unió egyik tagállamában is csak titokban beszélhetek erről, mert különben azzal vádolnak meg, hogy megrontom a fiatalabb generációt.

Xavier Bettel végül azt is kritizálta, hogy „néhány kollégája” az LMBTQ-kisebbség rovására igyekszik „szavazatokat nyerni” hazájában – számolt be az Associated Press.

Többször is felszólalt a törvény ellen

A luxemburgi kormányfő az utóbbi szűk két évben több alkalommal is kritizálta a homoszexuálisokat érintő törvényeket. Egyik alkalommal azt üzente a magyar kormánynak:

Édesanyám gyűlöli, hogy meleg vagyok. Ezzel együtt kell élnem. De most önök egy törvényt is hoztak ezzel kapcsolatban. Tisztelem önöket, de ezt a vörös vonalat, amely az alapvető emberi jogokról, a mássághoz való jogról szól, most átlépték.

A közelmúltban az is kiderült, hogy Nicola Sturgeon skót kormányfőnek is részben amiatt kellett lemondania, mert felröppent a pletyka, hogy leszbikus kapcsolata lehet.

(Borítókép: Xavier Bettel 2016. július 30-án. Fotó: Dan Kitwood / Getty Images)