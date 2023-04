Megvan a zaklatás miatt lemondott miniszterelnök-helyettes utódja

Oliver Dowden veszi át a miniszterelnök-helyettesi feladatokat, és Alex Chalk tölti be a Dominic Raab lemondása miatt szintén megüresedett igazságügyi miniszteri pozíciót – számol be róla többek között a SkyNews.

A 44 éves Dowden eddig a Lancaster Hercegség kancellárja volt, ami a brit kormány hierarchiájában a második legfontosabb pozíciónak számított – a kancellár adminisztrációs feladatok mellett a Lancaster hercegség birtokainak és bérleti díjának kezeléséért felel. Dowden már Johnson idején is fontos tisztségeket töltött be a Konzervatív Pártban, azonban leginkább Sunak idején vált fontos kormányzati szereplővé, most pedig kancellári feladatai mellé örökli meg Raab miniszterelnök-helyettesi pozícióját.

Ugyanakkor mivel Raab emellett az igazságügyi minisztériumért is felelt, ezért oda is új ember kellett, a választás pedig Alex Chalkra esett. Chalk szintén dolgozott már a Johnson-kormányokban, korábban a börtönügyekért volt felelős, majd Sunak mint védelmi miniszter hozta vissza saját kabinetjébe tavaly októberben.

Chalk kinevezésével egyébként ő lesz a 10. igazságügyminiszter az elmúlt 10 évben, ha pedig az elmúlt 13 évet nézzük, akkor a 11.

Mindketten a jelenlegi miniszterelnök, Rishi Sunak szoros szövetségesének számítanak: Dowden Sunakot támogatta a pártelnökválasztásokon, majd a kabinetje fontos tagja lett, miután Sunak átvette a Downing Street 10. szám alatt található miniszterelnöki rezidenciát. Chalk pedig korábban ugyanazon egyetemekre járt, mint Sunak. Dowdenhez hasonlóan őt is 2015-ben választották meg először parlamenti képviselőnek.

Mint megírtuk, az eddigi miniszterelnök-helyettes, Dominic Raab azután mondott le posztjairól, hogy lezárták azt a vizsgálatot, amit azért indítottak, mert több esetben is azzal vádolták meg Raabot, hogy verbálisan és fizikailag is zaklathatta munkatársait.

Az Adam Tolley által vezetett vizsgálat eredményét péntek délután hozták nyilvánosságra, amiben megállapította, hogy a Raab ellen benyújtott nyolc panaszból kettő esetben megállja a bullying vádja a helyét, mivel a korábbi miniszterelnök-helyettes gyakran megfélemlítette a munkatársait. Tolley szerint ez magában foglalta a hatalommal való visszaélést is, amivel Raab megszegte a miniszteri etikai kódexet. Raab ugyanakkor lemondását bejelentő levelében tagadta, hogy rosszul cselekedett volna.