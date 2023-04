Megérkezett az oroszok legmodernebb fegyvere az ukrajnai frontra

Oroszország a legmodernebb harckocsiját, a T–14 Armatát is elkezdte használni a háborúban – közölte nemrég a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség. Az oroszok azt is elárulták, hogy szerintük miben jobb ez a harckocsi a Nyugatról érkező Leopard 2-eseknél.

A 2012 óta fejlesztett T–14 Armata nevű harckocsit 2016-ban még szupertankként harangozták be a sajtóban, és akkor még a nyugati szakértők is attól tartottak, hogy az új orosz tank képes lehet felülkerekedni NATO-s konkurensein (így például az M1 Abrams, Challenger 2 vagy a Leopard 2-es harckocsikon). Ennek ellenére az ukrajnai háborúban egészen mostanáig nem voltak jelen ezek az eszközök, aminek az lehetett az oka, hogy túl drágák és túl sok velük a baj.

Most azonban a RIA Novosztyi közölte, hogy Oroszország elkezdte használni az Armatákat a fronton. A Reuters szerint az orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy a T–14-esekkel – kvázi sima tüzérségi eszközként – több alkalommal lövéseket adtak le ukrán pozíciókra,

de „közvetlen támadó hadműveletekben” (vagyis egy-egy ukrán állás elleni rohamban) még nem vettek részt.

A RIA Novosztyi szerint a tankok oldalán lévő páncélzat némi extra védelmet is kapott, a személyzetük pedig már Ukrajnában található kiképzőközpontokban kapott „harci koordinációs képzést”. A járművek szállításáról egy videó is felkerült nemrég a közösségi médiába.

Távirányítású harckocsi, de csak a baj van vele

A Reuters arra is emlékeztetett, hogy a T–14-es fegyverzetét és lövegtornyát a kezelőszemélyzet távirányítással működteti (mivel a harkocsizók egy páncélozott kapszulában ülnek a tankon belül). A jármű képes elérni akár 80 kilométer/órás sebességet is. Januárban a brit hírszerzés még arról számolt be, hogy az orosz erők nem fogadták örömmel az első, hozzájuk érkező harckocsikat, mivel rossz állapotban voltak.

A gyártás valószínűleg csak néhány tízes nagyságrendben zajlik, és a parancsnokok valószínűleg nem bíznak abban, hogy a jármű harctéri körülmények közt is megállja a helyét. A fejlesztés 11 évét késések és gyártási hibákról szóló jelentések jellemezték, valamint az állomány tervezett számát is csökkentették

– írták akkor a brit hírszerzők.

A Kreml 2015-ben még 2300 darabot rendelt az Armatákból, de legutóbb (2020-ban) 2025-re tolták ki a beszerzés végének időpontját. Az Interfax hírügynökség 2021 decemberében arról számolt be, hogy a Rostec nevű orosz állami vállalat megkezdte 40 harckocsi gyártását, valószínűleg ezek közül érkezhetett most meg néhány az ukrajnai frontra.

Az oroszok szerint ezért jobb, mint a nyugatiak

Az ura.ru a hírre reagálva hasonlította össze az Armatát azokkal a német gyártmányú Leopard 2-esekkel, amelyeket a nyugati országoktól kap Ukrajna. Szerintük az orosz harckocsinak a következők az előnyei:

a páncélozott kapszulának köszönhetően a személyzet nagyobb biztonságban van, és akkor is tudják működtetni az eszközt, ha tűz alatt állnak;

a harckocsik páncélzata vastagabb a Leopardénál, a német tank lövedéke – állításuk szerint – nem képes átütni;

az üzemideje a tizenötszöröse a Leopardénak (állításuk szerint 150 ezer kilométert képes megtenni, szemben a Leopard 10 ezer kilométerével);

és hogy az eszköz láthatatlan a radarok, a hőérzékelők számára különleges páncélzata miatt.

Az ura.ru szerint az Armata nemcsak a Leopardot, hanem az amerikai Abrams M1A1 tankokat is lekörözi, mivel az utóbbiak több évtizedes technológiával működnek.

A T–14-esek működtetéséről egyébiránt tavaly decemberben is megosztottak egy videót az oroszpárti blogoldalakon – de az a felvétel még Oroszországban készült.

