Váratlan távozása után megtörte a csendet Tucker Carlson

A videóban a műsorvezető azzal kezdte, hogy érdekes dolgokat lehet megfigyelni, amikor az ember kivesz egy kis szabadságot, például azt, hogy „hihetetlenül ostoba a legtöbb vita, amit a televízióban lehet látni”.

Tucker Carlson nem tett említést a Fox Newsról vagy a csatornától való távozásának okairól, ahol a legnézettebb műsorvezető volt.

A felvétel tanúsága szerint Tucker Carlson mindkét politikai pártot kritikával illette, és azon kesergett, hogy a „legfontosabb témákról gyakorlatilag nem esik szó”.

„A politikai erők és adományozóik aktívan összejátszanak, hogy ellehetetlenítsék a lényeges dolgokra rávilágító diskurzusokat. Az Egyesült Államok egyre inkább hasonlít egy egypárti államra. Ez lehangoló felismerés” – fejtette ki véleményét az ismert médiaszemélyiség.

Az igazságról akar beszélni

A videó – amely valamivel több mint két percig tart, és amelyet a közzétételét követő egy órán belül 1,7 millióan láttak – minden bizonnyal további találgatásokra ad okot azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a következő lépése Tucker Carlsonnak, a konzervatív média és politika befolyásos alakjának.

„Hol lehet még olyan amerikaiakat találni, akik az igazságról beszélnek? A mozgástér leszűkült, de még van hova fordulni” – mondta Tucker Carlson, aki egy „hamarosan találkozunk!” felkiáltással zárta a videót, írja a CBS News.

A Fox News magyar idő szerint hétfő délután közölte, hogy Tucker Carlson elhagyja a csatornát, aki az utóbbi időben több kellemetlen kijelentést is tett, amivel fejfájást okozott számukra – írja a The New York Times.

A csatorna kevesebb mint egy héttel azután tette meg a bejelentést, hogy 787,5 millió dollárt fizetett egy rágalmazási perben, amiért a csatorna egyik legnépszerűbb műsora – amelyet Tucker Carlson vezetett – kiemelt szerepet játszott a 2020-as választások utáni félretájékoztatás terjesztésében.

Tucker Carlson volt a Fox legnépszerűbb műsorvezetője, a főműsoridőben sugárzott műsora átlagosan több mint hárommillió nézőt vonzott esténként. A csatornát azonban számos kritika érte a műsorvezető miatt, aki sokak szerint lealacsonyító megjegyzéseket tett a bevándorlókra, a színes bőrűekre és a nőkre.