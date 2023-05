Szakértő: Zelenszkij kijelentése árthat Magyarországnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy múlt hétvégi interjúban arról beszélt, Magyarország nem NATO-tagként viselkedik, ezért nem is kellene tanácsokat adnia Ukrajnának. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint ez a kijelentés nem mérvadó, azonban gazdaságilag árthat Magyarországnak, hogy több NATO-szövetséges oroszbarátnak véli a magyar politikát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat este dán, svéd, finn és norvég újságíróknak adott egy közel másfél órás interjút, amelyben Magyarországról is kapott kérdéseket. Zelenszkij az interjúban kitért rá, a magyar kormány az utóbbi időben nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, Orbán Viktor például egy hete a „Micsoda?” szóval foglalta össze véleményét erről a kérdésről.

Üzent a kormánynak Zelenszkij

Az ukrán elnök az interjúban felidézte azt is, hogy Magyarország több alkalommal sem csatlakozott a NATO-s kezdeményezésekhez a háború kezdete óta, és ez veszélyt jelent. Zelenszkij szerint nem helyes, hogy Magyarország Oroszországot szövetségesének tartja, miközben a többi NATO-tagállam elhatárolódik tőle. Magyarországnak üzenve azt mondta:

Tehát ha önök jogilag tagjai a szövetségnek, de közben a gyakorlatban a szövetség ellen dolgoznak, akkor nem önöknek kellene tanácsokat adniuk azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna csatlakozhat-e a NATO-hoz, vagy sem. És nem kellene akadályokat sem elénk görgetniük.

Szijjártó Péter négy pontban válaszolt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter négy pontban válaszolt Zelenszkij kijelentéseire, miszerint Magyarország viselkedése nem NATO-tagországhoz megfelelő. Mint írta,

Ezt szerencsére nem ő dönti el. A magyar emberek már eddig is rendkívül magas árat fizettek ezért a háborúért. Számos magyar ember – a kárpátaljai magyar közösség tagja – halt már meg ebben a háborúban. Ha ez a nyilatkozat azt jelenti, hogy: „Tisztelettel megköszönöm a magyaroknak, hogy beengedtek és elláttak több mint egymillió menekültet Ukrajnából, és tisztelettel megköszönöm, hogy folyamatosan küldik a segélyeket!”, akkor „Szívesen, és számíthatnak ránk a jövőben is”.

Magyarországnak árthat Zelenszkij kijelentése

Kaiser Ferenc egyetemi docens szerint nem mérvadó az ukrán elnök kijelentése. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint nyilván mindez nem tesz jót a magyar–ukrán kapcsolatnak, de azok eddig sem voltak kifejezetten jók. Hozzátette, a nagyobb probléma az, hogy a NATO szövetségeseinek jelentős része is úgy látja, hogy a magyar politika oroszbarát, „sőt, ugye az EU-s tagállamok többsége is úgy látja, és ennek azért már gazdasági és egyéb következményei is lehetnek” – mondta az ATV-nek.