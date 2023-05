Beperlik a Biden-kormányt Harry herceg miatt

A Heritage Foundation hétfőn nyújtott be keresetet Joe Biden adminisztrációja ellen, alig több mint egy hónappal azután, hogy a csoport az információszabadságról szóló törvény alapján tájékoztatást kért arról, hogy a sussexi herceg hogyan jutott be az Egyesült Államokba, amikor ő és felesége, Meghan Markle 2020-ban az Egyesült Királyságból való távozása után odaköltöztek – írja a The Independent.

Bár a bevándorlási nyilvántartások általában mentesülnek az információszabadságról szóló törvény alapján történő kiadás alól a személyes adatok kezelésére vonatkozó szigorú adatvédelmi törvények miatt, a washingtoni székhelyű konzervatív agytröszt azzal érvel, hogy

Harry nem részesülhet ugyanilyen védelemben, mivel jelenlegi státuszához „óriási közérdek fűződik”.

A jobboldali agytröszt azt nehezményezi, hogy a herceg kábítószer-fogyasztásával kapcsolatos beismerése önmagában elég indok lenne ahhoz, hogy ne engedjék belépni az Egyesült Államokba. Úgy vélik, hogy a herceggel kivételezhettek, ezért kérik a bevándorlási dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.

Harry herceg a Spare című életrajzi könyvében részletesen beszámol arról, hogy marihuánát és kokaint is fogyasztott, valamint varázsgombát és az amazóniai ayahuasca hallucinogén szert is használta.

Az Egyesült Államok törvényei szerint megtagadható az országba való belépés annak, aki beismeri, hogy korábban használt illegális szereket.