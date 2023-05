Izrael légicsapásokat mért egy észak-szíriai repülőtérre

Két civil és öt szíriai katona megsebesült a SANA szíriai hírügynökség szerint. Az izraeli hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak a légicsapásokról.

A repülőtér a február 6-i, Törökországot és Szíriát sújtó, több mint 50 ezer halálos áldozatot követelő földrengések után küldött segélyek egyik kulcsfontosságú érkezési pontja volt.

Egy brit székhelyű szíriai ellenzéki háborús megfigyelőszervezet, a Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) azt közölte, a csapás a repülőtér melletti lőszerraktárat vette célba. A szervezet szerint az Aleppó melletti katonai repülőteret is izraeli csapások érték, erről az állami média nem számolt be.

Márciusban két izraeli légicsapás érte az aleppói repülőteret, melyet napokra működésképtelenné tettek.

A SANA híradása szerint a szombaton a Homsz város feletti légicsapásban három lakos megsebesült, egy üzemanyagtöltő állomás kigyulladt. A SOHR azt közölte: megsemmisítettek egy üzemanyagraktárat, mely az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres csoporté volt.