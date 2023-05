Annak ellenére, hogy a Vauxhallt, a Peugeot-t, a Citroënt és a Fiatot is tulajdonló Stellantis korábban szerződésben vállalta, hogy az Egyesült Királyságban gyárt majd elektromos autókat, az autóipari konszern most azt jelentette be: a brexit mindezt veszélybe sodorta – számol be róla a BBC.

A járműipari konszern ugyanis arra figyelmeztet, akár 10 százalékos vámot vethetnek ki rájuk, amennyiben az EU-ba exportálnak. Ha pedig a gyártás nem fenntartható és a versenytársakkal nem bírják tartani a versenyt, akkor a gyártást be fogják zárni. Mint arra a BBC emlékeztet,

ez az első alkalom, hogy egy járműipari cég nyíltan arra szólította fel a brit kormányt, hogy tárgyalja újra a brexit bizonyos pontjait.

A Stellantis ugyanis felszólította a Rishi Sunak-kormány minisztereit, hogy állapodjanak meg az EU-val, hogy az exportra vonatkozó jelenlegi szabályokat 2027-ig tartsák meg, emellett vizsgálják felül a Szerbiából és Marokkóból érkező alkatrészekre vonatkozó szabályokat is.

A megállapodás alapján ugyanis ahhoz, hogy egy autó után ne kelljen vámot fizetni, annak az alkatrészeinek egy bizonyos százalékban vagy az EU-ból, vagy az Egyesült Királyságból kell származnia, ugyanakkor a nyersanyag árainak az emelkedése miatt ez a Stellantis szerint tarthatatlan, és versenyhátrányba kerülne Japán, Dél-Korea vagy az Egyesült Államokkal szemben.

A BBC értesülései szerint a megállapodás megváltoztatására a brit kormány mellett az EU is nyitott – a brit kormányból származó információi szerint a britek „óvatosan optimistának” látják, hogy a felek meg tudnak ebben egyezni.

A Stellantis emellett arra is figyelmeztette a kormányt, a jelenlegi szabályozás veszélyt jelent, hogy az autóipari cégek a jövőben is befektessenek az EU-ból kilépő szigetországban – mint arra a BBC emlékeztet, a BMW és a Honda is úgy döntött, hogy az Egyesült Királyság helyett más országokba viszi az elektromos autóik gyártását.

Azt, hogy a brexit miként hat az Egyesült Királyság gazdaságára, korábban ebben a cikkünkben mutattuk be részletesen.

(Borítókép: Egy védőmaszkot viselő alkalmazott dolgozik a gyártósoron egy Fiat gyárban. Fotó: Pedro Vilela / Getty Images)