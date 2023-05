Donald Trump legnagyobb ellenfele begyújtja a rakétákat, indul az elnökválasztáson

Ron DeSantis floridai kormányzó a Twitter vezérigazgatójával, Elon Muskkal folytatott beszélgetésben jelenti be, hogy indul az elnökválasztáson.

Musk és DeSantis szerdán, keleti parti idő szerint 18 órakor tartanak egy eseményt a Twitter Spaces nevű platformján. A moderátor David Sacks technológiai vállalkozó lesz, aki Musk bizalmasa és DeSantis támogatója − közölte az NBC News-zal három, a terveket ismerő forrás.

Ugyanezen az estén a kampánycsapat közzétesz egy bemutatkozó videót, és DeSantis a nemzeti ünnepnek számító emlékezet napja után több korai államba is ellátogat.

A kampány indításának módja jelentős lökést adhat DeSantisnak, mivel megismerteti őt Musk hatalmas követői körével − beleértve a 140 millió Twitter-követőjét is −, és a hitelességét is növelheti bizonyos körökben. Azonban tehernek is bizonyulhat, ha DeSantisról elvonják a figyelmet a milliárdos ellentmondásos megjegyzései.

A bejelentés szorosan összeköti a milliárdos techmogult a Republikánus Párt feltörekvő csillagával. Musk csodálója DeSantisnak, aki szintén rendszeresen szidja a hagyományos médiát. Tavaly Musk azt mondta, hogy támogatná a kormányzót, ha az indulna az elnökválasztáson.

Az adománygyűjtők május 24-e és 26-a között Miamiban a Four Seasons szállodában gyűlnek össze, ahol eligazítást kapnak a kampánystábtól.

Musk azonban kiszámíthatatlan, és pénteken a Twitteren még dicsérte Tim Scott Dél-Karolina republikánus szenátorának reklámját, aki DeSantis egyik riválisa az előválasztáson.

Az, hogy a Twitteren jelenti be az indulását, tökéletes Ron DeSantis számára. Így nem kell interakcióba lépnie az emberekkel, és a média sem tehet fel neki kérdéseket

− mondta egy Trump-tanácsadó az NBC Newsnak küldött sms-ben.

A terv nem veszélytelen. Musk nemzetközi ismertsége akár háttérbe is szoríthatja DeSantist, aki − bár republikánus politikai körökben nehézsúlyú − közel sem olyan ismert. Ráadásul a milliárdos egyes kijelentései is ráéghetnek, például a progresszív megadonorról, Soros Györgyről a közelmúltban tett megjegyzései, amelyek kivívták a zsidó vezetők haragját.