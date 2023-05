Nagyon kicsi az esélye, hogy legfőbb kihívója megverheti Donald Trumpot

Késve és idegesen sorakoztak fel a leendő kihívók. Május 22-én Tim Scott dél-karolinai szenátor is beszállt a republikánus elnökjelöltségért folyó versenybe. Május 24-én nagyobb felhajtás közepette Ron DeSantis, Florida kormányzója bejelentette (egy Elon Muskkal közös Twitter-interjúban), hogy ő is indul. DeSantist széles körben a Donald Trump legyőzésére legesélyesebb jelöltnek tartják. De még ha egyre többen jelentkeznek is be, Trump megbuktatásának esélyei napról napra csökkennek − írja a The Economist.

Nemrég még úgy tűnt, hogy DeSantis sikeresen létrehozta a „trumpizmus” Trump nélküli formáját. Novemberben ragyogó, 19 pontos előnnyel nyerte meg az újraválasztást Floridában. Ezzel szemben Trump próbálkozásai, hogy a félidős választásokon királycsinálót játsszon, katasztrofálisan rosszul sültek el, mivel az általa támogatott jelöltek közül sokan olyan versenyeket veszítettek el, amelyeket a Republikánus Párt már biztosnak tartott. Trump levertnek tűnt, amikor november 15-én a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lagóban, a birtokán elindította elnökválasztási kampányát. Akkoriban egyes közvélemény-kutatások szerint a két jelölt fej fej mellett haladt a regisztrált republikánus szavazók körében.

Hat hónappal később DeSantis botladozni látszik. Elszigetelődéspártiként bírálták, amiért az ukrajnai háborút pusztán „területi vitának” minősítette, vállalatellenesnek, amiért a Disney-vel vitázott, és szélsőségesnek, amiért aláírta az abortusz tilalmát a terhesség hatodik hetén túl. Trump eközben diadalmasan tért vissza a kampányba. Ő és csapata hónapokon át ostorozta DeSantist. Utólag visszatekintve a kormányzó döntése, miszerint megvárta, amíg a floridai törvényhozás e hónap elején befejezi éves ülésszakát, mielőtt bejelentette volna jelöltségét, hibás számításnak tűnik. Bár a késlekedés részben azért történt, hogy a törvényhozók elfogadhassák azt a törvényt, amely lehetővé teszi számára, hogy anélkül induljon az elnökválasztáson, hogy lemondana kormányzói tisztségéről. A hosszú intermezzo alatt komoly ütéseket kapott anélkül, hogy különösebben védekezett volna. Trump megbuktatása, amely egykor hihetőnek tűnt, mostanra kilátástalannak tűnik.

A republikánusok még mindig hisznek Trumpban

A republikánus párt szilárdan hisz a „trumpizmusban”, a populizmus, a protekcionizmus, a nacionalizmus, az intézmények és normák megvetésének keverékében. A régi neokonzervatív és vállalkozásbarát rendet elsöpörték. Az, hogy a többi jelölt nem tudott „értékrendet” felmutatni − mondja Jason Miller Trump kampánycsapatának szóvivője −, „akadályozni fogja őket abban, hogy koalíciókat építsenek, és ténylegesen kihívást intézzenek az elnök ellen. Azt mondani, hogy te vagy Trump a drámaiság nélkül, és úgy tűnik, Ron DeSantis is erre törekszik − ez egyszerűen nem működik.”

Az elnökválasztási előválasztások gyakran inkább népszerűségi versenyek, mint politikai viták − és ez a mostani aligha lesz más. Minden republikánus jelölt egyetért abban, hogy Biden szándékosan teszi tönkre országát, hogy a wokeness-ideológia ámokfutásba kezdett, és hogy a déli határt le kell zárni. A nézeteltéréseknek csak szerény jelei vannak. Trump balról támadja DeSantist költségvetési kérdésekben, azzal érvelve, hogy veszélybe sodorja a társadalombiztosítást (az állami nyugdíjat) és a Medicare-t (az idősek ingyenes egészségügyi ellátását), két, az idősebb szavazók körében szent és sérthetetlen programot. Scott kevésbé konfrontatív politikára szólít fel. A nemzetközibb elkötelezettségi jelöltek, mint például Nikki Haley, Dél-Karolina volt kormányzója, azzal érvelnek, hogy Ukrajna további támogatása létfontosságú Amerika nemzetbiztonsága szempontjából.

Káosz kerekedett DeSantis belépőjéből

Ron DeSantis floridai kormányzó szerdán kaotikusan indította a 2024-es elnökválasztási versenyt, amikor hibák garmadája zavarta meg a Twitter tulajdonosa, Elon Musk által szervezett online fórumot, amely DeSantis alkalmasságát hivatott bemutatni − írja a Reuters.

Az egyórás interjú Twitter-közvetítésnek, amelyet DeSantis kampányának hivatalos indítójának szántak, hosszabb időre elment a hangja. Több ezer felhasználó nem tudott csatlakozni, vagy pedig megszakadt a kapcsolatuk.

A kormányzó vezetői kompetenciájára épülő kampány számára ez nem volt túl szerencsés kezdés.

Véget kell vetnünk a bukás kultúrájának, amely az elmúlt években megfertőzte a Republikánus Pártot

− mondta DeSantis a Muskkal közösen tartott rendezvényen, miután a problémák nagyrészt megoldódtak.

A kormányzás nem a szórakoztatásról és nem is a márkaépítésről szól

− mondta DeSantis, burkoltan Trumpra célozva. Az esemény alatt Trumpot név szerint nem említette.

Musk elismerte, hogy voltak „technikai problémák az esemény léptéke miatt”. A Twitter-eseményt kezdetben több mint 600 ezren követték. A befejezésekor már kevesebb mint 300 ezer hallgatója volt.

A felmérések szerint Trump több mint kettő az egyhez arányban vezet a floridai kormányzóval szemben, akit régóta a republikánusok feltörekvő csillagának és a párt új vezetői generációjának zászlóvivőjének tartanak. Trump szintén előnnyel indul kampánya megszervezésében a kulcsfontosságú korai szavazó államokban.

DeSantis központi érve a jelöltsége mellett valószínűleg az lesz, hogy ő az egyetlen republikánus, aki képes legyőzni Bident.

A mainstream republikánusok figyelmesen figyelik majd DeSantist, hogy ki tudja-e heverni külpolitikai botlásait, például azt, hogy kezdetben vonakodott kifejezni támogatását Ukrajnának az Oroszországgal vívott háborúban.

(Borítókép: Donald Trump és Ron DeSantis 2019. november 26-án. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)