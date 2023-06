Továbbra sem fest úgy, hogy a britek jól jártak volna a Brexittel

A G20-ak közül az Egyesült Királyságban várható az egyik legmagasabb infláció, miközben a növekedés is elég szerény lesz – derül ki az OECD legújabb előrejelzéséből.

Közölte idei évi előrejelzéseit a párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági szervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Ebben azt állítják meg, hogy a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-ak közül

Argentínát és Törökországot leszámítva az Egyesült Királyságban várható a legmagasabb infláció.

Ugyanakkor a Sky News által szemlézett előrejelzés szerint az inflációban más országok is beelőzhetik a briteket – konkrét példaként Izlandot és Svédországot említették. A magas infláció ellen az egyik legbevettebb lépés az alapkamat emelése, viszont az visszafoghatja a gazdasági növekedést és a jövedelmeket is.

Rishi Sunak brit miniszterelnök, akinek nincs túl sok ideje, ha a következő, legkésőbb 2025 januárjában tartott parlamenti választás után is meg akarja tartani miniszterelnöki pozíciója mellett a pártelnökségét – pártján belül már el is kezdődött egy lassú, halk helyezkedési verseny a potenciális kihívók között. A politikus korábban azt mondta: támogatja, ha az ország központi bankja, a Bank of England a kamatláb emelése mellett döntene.

Az infláció miatt azonban más számokban sem áll túl jól a brexit utáni brit gazdaság: az idei növekedés vélhetően mindössze 0,3 százalékos lesz, míg jövőre csak egyszázalékos – mindkét szám a legalacsonyabb a világ hét legnagyobb gazdaságát összefogó G7-ek között –, miközben az infláció még mindig magasabb lesz az OECD-országok átlagánál, jelenleg 6,9 százalékot prognosztizálnak.

(Borítókép: Brexit ellenes tüntetők 2019. január 29-én. Fotó: Jack Taylor / Getty Images)