Andrij Juszov, az ukrán hírszerzés főnöke az Ukrajinszka Pravdának adott interjújában beszélt arról, hogy az orosz vezető fél attól, mi lesz vele, ha elhagyja a Kreml falait, ezért vette körbe magát testdublőrökkel.

Ezt az állítást a hírszerzés információira és több szakember, különösen a fiziognómusok által készített jelentésekre alapozza (a fiziognómia az arcismeret tudománya – a szerk.)

Idén év elején felerősödtek azok a pletykák, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök testdublőrt használhat egyes megjelenésekkor. Először tavaly tavasszal láttak napvilágot a találgatások.

Egy oroszellenes Telegram-csatorna azt állította, testdublőröket helyeztek készenlétbe, hogy szükség esetén helyettesítsék Putyint, miközben az elnök műtéten esik át. Nyáron az a híresztelés terjedt el, hogy az orosz elnököt egy rá megszólalásig hasonlító testdublőr helyettesíthette egy iráni útján.

Simone Malik portréművész, aki különleges arcfelismerő tehetséggel bír, ugyanakkor azt állítja, hogy az orosz elnökből nincs másik. Andrij Juszov nem ért vele egyet.

A megszállt területeken tett látogatások csupán egy nagyobb színjáték részei voltak. Egyébként meglehetősen rosszul és kapkodva szervezték meg ezeket az utakat az oroszok. Látszott, hogy Vlagyimir Putyin megjelenésében és viselkedésében is jelentős változások álltak be rövid időn belül. Az orosz elnök soha nem ülne olyan autóba, mint amit láttunk, és soha nem öltözködne úgy, ahogy azt állítólag tette a közelmúltban. Az is biztos, hogy soha nem beszélgetne az állítólagos helyi lakosokkal, hiszen tudjuk, hogy a Kremlben a valódi Vlagyimir Putyint még a saját testőrei sem közelíthetik meg

– magyarázta az ukrán hírszerzés főnöke.

Andrij Juszov arra is utalt az interjúban, hogy az embereknek kötelező karanténon kell átesniük, mielőtt személyesen is találkoznak Vlagyimir Putyinnal. Illetve szóba hozta azt a legendás asztalt is, ami az orosz elnököt elválasztja a beszélgetőpartnereitől Moszkvában.

Nem mer repülőre ülni az elnök?

A Projekt oknyomozó portál jelentése szerint Vlagyimir Putyin állítólag azért kezdett el egy speciálisan épített páncélozott vonatot használni repülőgép helyett, mert azt nehezebb nyomon követni.

Vlagyimir Putyin fél attól, hogy a gépét leszedhetik az égről. Inkább vonattal utazik, mert szerinte így senki sem tudja, éppen merre tart

– magyarázta Ilja Rozsdesztvenszkij, a dossier.center Kreml-ellenes oknyomozó egység riportere a CNN-nek.

