Az elnök még pénteken érkezett az észak-karolinai katonai támaszpontra, ahol egy olyan rendeletet is aláírt, amellyel a katonacsaládokat támogatják anyagilag.

„Amerika legszentebb kötelessége, hogy felkészítsük azokat, akiket veszélynek teszünk ki, és gondoskodjunk róluk, valamint családjaikról, amikor hazaérnek vagy bevetésre mennek. Ma fontos lépést teszünk e kötelezettség teljesítése érdekében” – mondta Biden, majd azt is hozzátette, hogy a mostani rendelet szerinte „a legátfogóbb” adminisztratív lépést annak érdekében, hogy a katonacsaládok anyagi biztonságát garantálják.

Az eseményről egy videó is készült, amelyet többek közt a Sky News Australia műsorában is levetítettek. A videón látható az is, hogy Joe Biden az esemény egy pontján összezavarodott. A műsorvezető, Rita Panahi úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Sajnos a dolgok nem alakultak a legjobban. Itt van tíz másodperc, amelyen az elnök teljesen megzavarodva és tanácstalanul néz maga elé.

A műsorvezető utána azzal folytatta, hogy Biden a rendezvényen mondott beszédében nem tudott épkézláb mondatokat sem megfogalmazni, és a beszédben megismételte azt a valótlan tényt is, mely szerint egyik fia, Beau Biden is Irakban halt meg (valójában rákban hunyt el Maryland államban).

Az idős amerikai elnöknek hivatalba lépése óta számos bakija volt, amelyek miatt sokan megkérdőjelezték, hogy alkalmas-e az Egyesült Államok vezetésére.