Az ukrán légierő szóvivője a nyugati támogatásról: Ugye nem gondolja, hogy ennyi elég?

Jurij Ihnat, az ukrán légierő parancsnokságának szóvivője egy friss interjúban számolt be arról, hogy Oroszország a nyugati szankciókat megkerülve szerzi be a szükséges alkatrészeket a fegyverek gyártásához, valamint arról is szó volt, hogy a Kijev elleni rakétatámadások inkább propagandacélt szolgálnak.