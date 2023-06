Egész Amerikát megrázhatja a Donald Trump elleni vádemelés

A történelemben először fordul elő, hogy Amerikában büntetőeljárás alá akarnak vonni megválasztott korábbi elnököt − írta meg a CNN.

Donald Trumpnak kedden kell megjelennie a miami bíróságon, hogy válaszoljon egy 37 vádpontot tartalmazó vádiratra, amely szerint szándékosan tartott meg titkos dokumentumokat, miután távozott hivatalából, és nem volt hajlandó visszaadni azokat.

A keddi nap még mélyebb szakadékot nyithat az amúgy is kettészakadt országban, különösen annak fényében, hogy Trump támogatói egyszer már erőszakhoz folyamodtak, miután az exelnök nem volt hajlandó elfogadni a demokratikus választásokon elszenvedett vereségét.

Bármennyire is traumatikusnak és példátlannak ígérkezik az exelnök elleni szövetségi büntetőeljárás, ez nem teljes meglepetés. Bizonyos szempontból ez szinte logikus lezárása egy olyan fehér házi ciklusnak, amelyben Trump semmibe vette a konvenciókat, kifejezte meggyőződését, hogy az alkotmányt megsértve „teljes” hatalommal rendelkezik, és kétszer is alkotmányos vádemeléssel próbálták eltávolítani hivatalából.

Trumpot, aki azt állítja, hogy nem követett el semmi törvénybe ütközőt, még nem ítélték el bűncselekményért. A vádirat jellemzően a vádhatóság számára ismerteti az ügy bizonyítékait. A tanúkat nem hallgatja ki az esküdtszék, és továbbra sem világos, hogy ez az ügy a 2024-es választások előtt bíróság elé kerül-e.

Egy másik büntetőügyben is tárgyalásra vár Manhattanben, miután ártatlannak vallotta magát üzleti feljegyzések meghamisításában egy hallgatási pénz kifizetéséből kiinduló ügyben. Valószínűleg a nyár végéig kiderül, hogy vádat emelnek-e ellene azért, amiért megpróbálta megakadályozni Joe Biden elnök választási győzelmét. Mindkét ügyben a helyi kerületi ügyészek és nem a szövetségi kormány jár el.

Mit veszítene azzal Amerika, ha Trumpnak szabad utat adnának?

A CNN szerint bármennyire is fájdalmas lenne az ország számára egy volt elnök elleni vádemelés, egy olyan döntés, hogy Trump ellen nem emelnek vádat a titkos dokumentumok ilyen borzalmasan hanyag kezelése miatt, nem csupán azt az üzenetet közvetítené, hogy a hatalmasok a törvények felett állnak. Azt is kockáztatnák, hogy ez azt azt jelezné, hogy az ilyen könnyelmű viselkedés elfogadható. Egy ilyen döntés következményei az ország hírszerző szerveire nézve katasztrofálisak lehetnek.

A szövetségi tisztviselők jellemzően rendkívüli módon vigyáznak a minősített anyagokra, mivel tudják, hogy akár egyetlen dokumentum kezelésében elkövetett hiba is bajba sodorhatja, vagy börtönbe juttathatja őket. Smith vádiratában azt állítja, hogy Trump rengeteg dokumentumot tartott nagy forgalmú üdülőhelyén egy zuhanyzóban, egy táncteremben és még egy fürdőszobában is. Azt is állítja, hogy golfklubjában több vendégnek is megmutatott egy rendkívül érzékeny katonai dokumentumot, és elismerte, hogy nem oldhatja fel a titkosítását, mivel már nem ő az elnök. Az anyag egy része, amelyet nem volt hajlandó visszaadni a kormánynak, az Egyesült Államok és más országok nukleáris képességeire vonatkozott.