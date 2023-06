Nem akármilyen eszközöket vetnek be az ukránok az offenzívában

Az ukrán hadsereg olyan eszközöket is bevetett az offenzívában, amelyekkel eddig sokan nem számoltak – közölte a The Wall Street Journal.

A lap azt írja, hogy a Kijev által kapott nyugati eszközök közt olyanok is vannak, amelyek nem tudnak tüzelni, és ezek legalább olyan fontosak lehetnek, mint a harckocsik, páncélozott gyalogsági járművek és rakétavetők.

Ezek közé tartoznak például a harci bulldózerek is,

valamint a támadó csapatok ellátását segítő, hordozható üzemanyag és víztartályok, valamint azok a fejlett eszközök, amelyek segíthetnek hatástalanítani az orosz aknákat, vagy egy pontonhidat építeni az előrenyomuló csapatok előtt.

Az egyik ilyen, az ukrán hadseregnek is átadott eszköz, az M60 működése megtekinthető például ezen a korábbi videón is:

A The Wall Street Journalnek egy nyugalmazott amerikai dandártábornok, Peter DeLuca azt mondta: nehéz elképzelni, hogy mi minden, mekkora támogatás kellhet azokhoz a támadó műveletekhez, amelyeket most az ukránok is végrehajtani készülnek.

A cikk szerint ezek nélkül a modern harckocsik és egyéb eszközök sem tudnának előrehaladni, hiszen az oroszoknak több hónapjuk volt arra, hogy árkokat és védműveket készítsenek.

Ráadásul az ukránok számára az idő különösen fontos tényező a támadásnál, hiszen az a céljuk, hogy ha egyszer áttörnek a frontvonalon, akkor minél hamarabb minél több egységet tudjanak a védvonalak mögé juttatni, és folytatni tudják az előrenyomulást még azelőtt, hogy az oroszok megpróbálhatnák visszaszorítani őket.

Az amerikai lap azt is megjegyezte: az ukránoknak amiatt is nagyon nehéz dolga van, mert nem ők uralják a légteret, az orosz drónok pedig állandó megfigyelés alatt tartják őket. Felidézték azt is, hogy a múlt héten legalább egy ukrán támadást megállított egy orosz aknamező, majd az orosz tüzérség.

Ezen kívül sok helyen széles mély árkok, valamint tankcsapdák fogják útját állni a csapatoknak, ezek eltakarításában lesz fontos szerepe a harci bulldózereknek. A csapatok lőszerrel, üzemanyaggal való ellátásában pedig a többi eszköznek.

The M9 Armored Combat Earthmover (ACE) pic.twitter.com/kiGIgvI6Hm — Tomáš Štrigner (@TomasStrigner) April 26, 2023

Mint Jens Stoltenberg NATO-főtitkár mondta: „nem egy harckocsi nem megy el az üzemanyagállomáshoz”, hanem „ az utóbbinak kell odavezetnie a harckocsihoz” . Ukrajna e célból 89 üzemanyagtankert, 105 trélert és 30 tüzérségi lőszerellátó jármúvet kapott (az egyik ilyen eszközt a minap Orihiv térségében fotózták le).

M992 Field Artillery Ammunition Support Vehicle photographed in Orikhiv yesterday: https://t.co/9uTjVAeUrg@oryxspioenkop pic.twitter.com/Fd5AopCMkL — Thibaud Billy (@BillyThibaud) June 12, 2023

A WSJ mindezt úgy összegezte: még ha meg is valósul az Ukrajna számára legjobb forgatókönyv, akkor is számos logisztikai kihívással kell szembenézniük. A lap azt is hozzátette, hogy a tavaly ősszel, Harkivnál végbement ukrán offenzíva is részben azért ért véget idő előtt, mert a csapatok kifutottak az ellátmányból.

Peter DeLuca úgy vélte, hogy a Washington és szövetségeseik által Ukrajnának adott eszközök segíthetnek abban, hogy az offenzíva jelentős mértékű legyen, de a gyakorlatban a csatatéren fog eldőlni, hogy sikerül-e leküzdeni a logisztikai kihívásokat. „Senkinek sem szabad alabecsülnie azokat a kihívásokat, amelyek az ukránok előtt állnak” – tette hozzá végül.

