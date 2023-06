Sikerei és kudarcai is vannak eddig az ukrán offenzívának

Több mint egy héttel ezelőtti indult el Ukrajna nagy ellenoffenzívája Oroszország ellen. Az eddigi fejleményeket maguk az ukránok is vegyesen értékelik – írja a The Economist, az ukrán hadvezetésből szerzett értesülései alapján.

Az offenzíva megindítását az előző szombaton jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Független szakértők azonban már napokkal korábban arról beszéltek, hogy megindulhatott a művelet.

Az utóbbi napokban érkeztek hírek arról, hogy az ukránoknak egy frontszakaszon sikerült áttörniük, valamint arról, hogy Bahmutnál is előrenyomultak, de arról is, hogy bizonyos helyeken megállították őket és súlyos veszteségeket szenvedtek el. Esetenként a nyugatról érkezett modern eszközöket is kilőtték az oroszok.

A The Economist azt írja, hogy az utóbbi, Orihiv-Tokmak térségében zajló művelet valóban balul sült el. A lapnak egy, az ukrán hadseregből származó forrás azt mondta:

az ukrán erők ott a teljes frontvonal mentén támadást indítottak, de nem értek el sikert, és jelentős veszteségeket szenvedtek.

Elmondása szerint „több tucat” katonájuk esett el. A The Economist egy másik, az ukrán katonai hírszerzésben dolgozó forrása azt mondta, hogy az ukrán hadsereg 47. dandárja vett részt a műveletben, amely jól fel volt szerelve ugyan, de így sem tudtak megbirkózni az orosz erődítményekkel, valamint az elektronikai hadviselésben meglévő orosz fölénnyel.

A The Economist szerint mindez azért is lehet nagy probléma az ukránoknak, mert fennáll a gyanú, hogy Tokmak lett volna az offenzíva legfőbb támadási iránya. A lap abból következtetett erre, hogy a város fontos logisztikai központja az orosz hadseregnek, és az ukránok ezen a frontszakaszon nagyon nagy erőt vontak össze.

Még nem vetettek be minden erőt

Ugyanakkor a brit lapnak egy, az ukrán hadsereg vezérkarához tartozó forrás azt mondta: korai temetni az offenzívát, méghozzá azért, mert sem ők, sem az oroszok nem vetették még be a főerőiket az eddigi csatározásban.

Megfogalmazása szerint a két fél most egyfajta „sakkjátékot” játszik, amelynek az a célja, hogy elvonják, lekössék a másik fél tartalékait. Hozzátette azt is, hogy az ukrán hadsereg számára az egyik legfontosabb prioritás az, hogy az orosz tüzérségi fölényt megszüntessék, és ennek érdekében nagy hatótávolságú csapásokat hajtanak végre.

A The Economist azt is megjegyezte: az oroszok számára nagy előny, hogy a levegőben is fölényben vannak, és a jelek szerint a Zaporizzsjai területen több drónt, repülőt és helikoptert vetne be, mint eddig bárhol az egész háborúban. A brit lap egyik ukrán katonai forrása szerint elsősorban a drónok száma nőtt meg, és azt is hozzátette, hogy az orosz hadsereg jelentős számban szerzett be kínai gyártmányú drónokat is.

A lap ukrán forrásai ezzel kapcsolatban azt mondták, hogy az ukrán légvédelem távol tudja tartani őket, de az utóbbi napokban volt rá példa, amikor ennek az ellenkezője mutatkozott meg az ukrán támadó akcióknál.

Még segíthet is a kahovkai gát felrobbantása?

A The Economistnak az egyik forrása arról is beszélt, hogy szerinte a következő napokban Ukrajna folytathatja azt a bekerítő hadműveletet, amelyet az utóbbi napokban már elkezdtek Bahmutnál. Elmondása szerint lassan halad a támadás, de állandóan előrehaladnak az ukránok a városnál, és egy héten belül megszerezhetik a magaslati pontokat a város körül és körbezárhatják azt.

Ha ez tényleg sikerül, akkor az nagyon nagy kudarc lesz Oroszországnak azután, hogy az utóbbi hónapokban mennyi mindent áldoztak fel a város elfoglalásáért.

Ezen kívül az ukránok úgy vélik, hogy délen is lehetőségük lehet majd egy nagyobb támadó műveletre, amire a Nova Kahovkában található gát előző heti felrobbantása adhat lehetőséget. A The Economist forrásai azt mondták, hogy a robbantás keresztülhúzta az eddigi terveiket, de az orosz védelmi rendszert is megsemmisítette a Dnyeper keleti partján.

A feltételek még akár jobbak is lehetnek egy olyan, korlátozott szintű támadáshoz, amelyet motorcsónakokkal és különleges műveleti erőkkel hajtunk végre

– mondta erről az egyik forrás.

Andrij Zagorodnyuk volt ukrán védelmi miniszter úgy vélte, hogy az ukrán hadvezetés most még igyekszik rugalmas maradni az offenzívával kapcsolatban. Mint mondta, a művelet első szakaszában az várható, hogy több helyen is támadást indítanak, keresik az orosz védelem gyenge pontjait, de később végül valamelyik támadási irányra fognak összpontosítani.

