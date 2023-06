Boris Johnson milliós fizetésért térhet vissza bukása után

A péntek reggeli konzervatív Daily Mail címoldalán egy rejtélyes fejléc jelent meg, amiben egy új, művelt publicistát harangoznak be, aki a lap ígérete szerint kötelező olvasmány lesz a brit politikai életet jelképező Westminsterben és az egész világon. Az uniós ügyek mellett az Egyesült Államokban és Egyesült Királyságban is működő Politico brit hírlevelének ugyanakkor három, a szerkesztőségben dolgozó szerkesztő is elárulta, hogy

a konzervatív lap rejtélyes, új publicistája a parlamenti mandátumáról frissen lemondó Boris Johnson.

A lap értesülése szerint Johnson hetente fogja papírra vetni a gondolatait, amiért cserébe nagyon magas, hatszámjegyű összeget fog kapni a jobboldali laptól. A lap megjegyzi, hogy Johnson valószínűleg arra fogja felhasználni a heti egy véleménycikkét, hogy azzal a Konzervatív Párt jelenlegi elnökét, egyben az Egyesült Királyság miniszterelnökét, Rishi Sunakot ekézze.

Daily Mail: Tory revolt over ‘vindictive’ bid to banish Boris #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/Eux5hMfdEW — George Mann 🫧⚒️🫧 (@sgfmann) June 15, 2023

E gondolat azért nem tűnik valótlannak, mivel Johnson már több ízben kritizálta utódját, a toryk Johnson-párti szárnya pedig eleve Sunakot okolják Johnson miniszterelnöki bukásáért, amiért Sunak lemondásával elindította a végül Johnsont elsodró politikai válságot.

A heti publicisztikák pedig megágyazhatnak Johnson politikai visszatérésének is: ugyan a mandátumáról való lemondása miatt kiírt előrehozott választáson Johnson nem vesz részt, de azt még mindig nem tudni, hogy a legkésőbb 2025 januárjában tartandó parlamenti választáson Johnson jelöltként megméretteti-e magát.

Johnsonhoz hű toryk már régóta azért kampányolnak, hogy a bukott miniszterelnök rajthoz állhasson majd a parlamenti választáson, ugyanakkor a végső szó ebben továbbra is a pártvezetésé, így a Johnsonnal a háttérben háborút vívó Rishi Sunaké.

Új front Sunak és Johnson között

Azzal, hogy Johnson hetente jelentkezik majd az ígéret szerint a brit politikával foglalkozók számára kihagyhatatlan cikkeivel, növelheti a nyomást az amúgy sem túl jó politikai helyzetben lévő Rishi Sunakon.

A miniszterelnök pozíciója ugyanis a párton belül egyáltalán nem biztos, mivel egy szűk, de annál hangosabb szárny Johnsont tartja továbbra is a párt arcának és vezetőjének.

Már el is kezdődött egy kisebb, a háttérben, csendben zajló helyezkedés a párton belül, hogy a vélhetően történelmi 2025-ös vereség után ki vehesse át a közvélemény-kutatásokban már régóta rosszul szereplő Konzervatív Párt kulcsait.

A Johnson-pártiak pedig már most sok borsot törnek a pártelnökük orra alá: azzal, hogy Johnson lemondása után két másik Johnsonhoz hű politikus állt fel a parlamenti munkától, júliusban nem egy, hanem rögtön három előrehozott választásra kerül majd sor, ahol egyáltalán nem a Konzervatív Pártnak áll a zászló – Sunak könnyen lehet, hogy három vereségbe szalad bele, ami az önkormányzati választási bukás után szintén nem fog jól mutatni a miniszterelnök önéletrajzában, amivel tovább növelhetik a Johnson-pártiak a nyomást a konfrontatív politika helyett leginkább kompromisszumokat kereső Sunakon.

Emellett pedig a koronavírus-járvány alatti kormányzati partikák miatt lemondó Johnson – aki nem várta meg a parlamenti bizottság jelentését, amiben elmarasztalták a parlament félrevezetése miatt, hanem inkább előre menekült a lemondásával – kap egy felületet, ahol hétről hétre kifejtheti, hogy Sunak szerinte miért rossz vezetője az országnak és a pártnak.

Ugyanakkor mint azt a Politiconak név nélkül nyilatkozó szerkesztők megjegyzik, ennek a szerkesztők nem feltétlenül örülhetnek, mivel Johnson még újságírói korában is híres volt arról, hogy késve, az előre megbeszélt terjedelemtől eltérően számol be az őt foglalkoztató kérdésekről. Legutóbb egyébként 2019-ben, tehát miniszterelnöksége előtt írt publicisztikákat a brexiter politikus.