Megnéztük a tengert, letartóztatás lett belőle

Azzal a céllal vettük Skócia legészakibb része felé az irányt, hogy az Orkney-szigeteken közelebbről is megismerjük a hullám- és az árapály-energia fejlesztésével járó előnyöket, éppen akkor, amikor súlyos belpolitikai hír borzolta a kedélyeket: letartóztatták a nemrég leköszönt kormányfőt. Európának legalább akkora szüksége van megújuló energiaforrásokra, mint a szabadlábra helyezett Nicola Sturgeonnak jó ügyvédekre.

A Maldív- vagy a Seychelle-szigetek alighanem népszerűbb úti cél, mint Orkney, ha ezen a nyáron mindenáron egy szigetcsoport felé vennénk az irányt. Energetikai szemüvegen át mégis az utóbbi az ideális választás Skóciában, az Északi-tenger és az Atlanti-óceán között, hiszen itt van otthon az Európai Tengeri Energia Központ (EMEC – European Marine Energy Centre). A tengeri hullámokról tehát nem feltétlenül csak a koktélok, a pálmafák juthatnak eszünkbe, hanem akár a megújuló energiaforrások is.

Orkney, ahol a sok kicsi valóban sokra megy

A mindössze 2500 lelkes Stromness hírét messzire vinné a világban az itteni bázissal működő nonprofit szervezet, amely innovációs katalizátorként elkötelezett a technológiai és tudástranszfer mellett. Az EMEC célja megosztani más piaci szereplőkkel a meglévő infrastruktúrát és a szolgáltatási palettát a közös cél érdekében: lerövidíteni a zöld átállás folyamatát, csökkenteni az oda vezető út költségeit és kockázatait. De mielőtt belemennénk a részletekbe, nem árt tisztázni, mennyire relatív, hogy sok vagy kevés 2500 ember: ha Magyarországon lenne Stromness, a csaknem 2800 hazai falu egyikeként tartanánk számon, ezzel szemben a 70 szigetből álló (amelyek közül mindössze 21 lakott) Orkney második legnagyobb települése. Az első, Kirkwall méltán a székhely, miután a 22 500 szigetlakó közül mintegy 10 ezret a saját városi lakosságának tudhat.

Akkreditált tesztlaborként és kutatóközpontként alapvetően két területre fókuszál a skóciai szervezet: ezek a hullám- és az árapály-energia fejlesztése.

Az más kérdés, hogy látogatásunk az év legmelegebb napjaira esett, az ilyenkor sem rendkívüli esős-szeles hűvös idő helyett verőfényes napsütést kaptunk. A 10-15 fokra és esőkabátra készülő turistának ajándék a 26-28 fok és a hirtelen nélkülözhetetlenné váló napszemüveg, kutatói szemmel viszont nem a legtermékenyebb időszak. Ez még annál is nagyobb meglepetés, mint hogy látogatásunk alatt előbb letartóztatták, majd kisvártatva ki is engedték Nicola Sturgeon volt skót első minisztert, a kormányon lévő, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt korábbi vezetőjét a párt finanszírozásának ügyében hosszabb ideje folytatott rendőrségi vizsgálat nyomán. A több mint 200 éves, The Scotsman című, középjobb és unionista napilap címlapján is az ártatlanságát bizonygatta a politikus.

Élen Európában, együttműködésben a világgal

Lisa MacKenzie, az EMEC marketingkommunikációs menedzsere elmondta: még ha az aktuális feltételek nem is kedveznek a demonstrációnak, az Orkney-szigeteknél ideálisabb helyszínt aligha találhatott volna a 2003-ban létrehozott központ, hiszen

itt összpontosul Európa hullámenergia-potenciáljának a 35 százaléka,

míg az árapály-energia esetében ennél is magasabb, 50 százalékos ez az arány.

A kontinensen túlra is bátran tekintenek, a globális együttműködéseik révén élénk a kapcsolat nyugatra tekintve az Egyesült Államokkal, Kanadával és Peruval, keleten pedig Dél-Koreával, Japánnal, Kínával, Tajvannal és Szingapúrral is. Az Északi-tenger és az Atlanti-óceán erőhatásai egyébként eredményeztek már 18 méteres hullámot is, legalábbis a legnagyobb mért eredmény ezt tanúsítja a hullámteszt-létesítmény 2003 októbere óta íródó történetében.

Az erőforrások bősége az északi elhelyezkedés ajándéka, mint ahogy a közeli hozzáférés a védett vizekhez és kikötőkhöz is egy kedvező feltétel, de a környezetvédelmi szempontok is adottak a megújuló energiás projektek több évtizedes múltja miatt. Fontos tudni, hogy az EMEC hullám- és árapály-telephelyein kívül a központ rendelkezik egy szárazföldi hidrogéngyártó üzemmel is Eday szigetén, ahol zöldhidrogént állítanak elő a felesleges árapály- és szélenergiából azzal a céllal, hogy hidrogéngazdaságot fejlesszenek ki az Orkney-szigeteken.

Az Index érdeklődésére Lisa MacKenzie nem rejtette véka alá, hogy bizony a saját bőrükön érzik a Brexitet, hiszen a brit kilépéssel ezután számos, uniós tagsággal összefüggő támogatási programból kimaradnak,

ami szakmailag és anyagilag sem túl szerencsés. Ezzel együtt az EMEC gazdasági ereje megkérdőjelezhetetlen: az Egyesült Királyság egészére vetítve 370 millió fontnyi hozzáadott érték és 540 munkahely megteremtése az első 20 év mérlege. Ugyanezek a mutatók Skóciára szűkítve az értelmezési tartományt: 263 millió és 406 állás, míg Orkney-n belül 130 millió fontra tehető az előállított áruk és szolgáltatások értéke, miközben a futó projektek 224 ember foglalkoztatását segítették elő.

Belehúzna 2045-ig Skócia

Az EMEC-nél üdvözlik a skót kormány 2045-ös zöldátállásra vonatkozó törekvését. Az ehhez kapcsolódó intézkedési csomag célja nem más, mint hogy megfizethető, rugalmas és tiszta energiával lássa el a skót munkavállalókat, háztartásokat, közösségeket és vállalkozásokat. A tervezet kapcsán megjegyezték: ahhoz, hogy Skócia kiaknázhassa a tengeri energiaipar előnyeit, elengedhetetlen, hogy több technológia kerüljön a skót vizekre. Ezzel együtt az EMEC igyekszik bővíteni teszt- és demonstrációs létesítményeit, hogy lehetővé tegye az ágazat következő lépéseit a kereskedelmi hasznosítást megelőző rendszerek felé.

A kabinet ambíciói kiterjednek az úszó tengeri szélturbinák skót vizeken történő telepítésére is, amelyhez Orkney demonstrációs helyszín létrehozásával járulna hozzá. Egy ilyen típusú együttműködéssel nemcsak azt lehet megfelelően tesztelni és bizonyítani, hogy egyáltalán túlélőképes technológia áll a tengeri szélerőművek mögött, hanem sok időt és pénzt is lehet spórolni a megvalósítás során. Stromnessben teljes mellszélességgel kiállnak a zöldhidrogénre vonatkozó kormányzati tervek mellett is, mondván, az Orkney-szigeteken a hidrogéngyártás terén szerzett tapasztalataik alapján jelentős előnyökkel jár a hidrogén felhasználása a fosszilis szenet nem tartalmazó szintetikus üzemanyagok előállításában. Mindehhez a kulcs azonban az innovációs finanszírozás.

Jóval több, mint hajóbérlés

Az elmélet és a gyakorlat egyensúlya érdekében szakmai utunk során a kutatóközpont után felkerestünk egy piaci szereplőt is. A kirkwalli bejegyzésű Leask Marine hajói Európa-szerte dolgoznak, sokat elárul a projektméretek és az együttműködő szektorok sokszínűségéről, hogy a bevetés tárgya esetükben éppúgy lehet egy eltömődött hajócsavar tisztítása, mint egy megújuló energiát hasznosító eszköz telepítése vagy akár egy teljesen új kikötő építése. John F. Macleod kereskedelmi igazgató úgy fogalmazott, hogy a Leask Marine idáig együtt nőtt a tengeri iparral, és ők továbbra is ott akarnak lenni, ahol az akció zajlik.

A vállalat nemcsak az Orkney-szigeteken játszik kulcsszerepet a tengeri megújuló fejlesztésekben, hanem már Walesben is jelen van. John F. Macleod büszkeséggel mutatta be tevékenységük kulcsszámait:

35 megújuló infrastruktúrára

és összesen 776 projektre tekinthetnek immár vissza,

ami mögött bő 43 ezer merülés áll,

miközben hajóikat csaknem 382 ezer órán át üzemeltették,

csapatuk tagjai pedig 1 millió munkaóránál is többet tettek bele az eddigi küldetésekbe.

A telephelyen alapvetés az olajos kéz és a csillogó tekintet, de a konténerszerű irodaépületből ítélve talán nem mindenki mondaná meg elsőre, hogy ez jóval több, mint egy hajóbérbeadó cég, fajsúlyos tényező a kereskedelmi búvárkodás és a nemzetközi tengeri építési szolgáltatások terén is.

Várak, whiskyk, turizmus

Aki Orkney-ba vágyik, annak ennél hosszabb útra Európán belül nem könnyű vállalkoznia. Delegációnk odafelé Budapestről Münchenen át repült Edinburghba, ahonnan pedig Párizson keresztül tért haza. Az egyben megtéve mintegy 16-18 órás túra hossza drasztikusan közvetlen járattal sem csökkenthető le, hiszen a skót fővárostól még 450 kilométeres buszozás északra Scrabster kikötője, ahonnan a Northlink kompja közlekedik Stromness felé. A roadtrip egyik tapasztalata, hogy a pazar kastélyok és várak miatt nem lebecsülendő az épített örökség, amelynek ékes példája a Sutherland grófok rezidenciája, a Dunrobin kastély. A 187 szobás szerény hajlék Észak-Skócia legnagyobb épülete, de a hozzá kapcsolódó, a versailles-i kertek hangulatát idéző parkot is vétek lenne kihagyni.

A méregzöld természeti kincsek látványával amúgy sem könnyű betelni, a legelő birkanyájakkal tarkított vadregényes táj pedig megunhatatlan: a valóság a skót Instagram, effektek nélkül.

A Loch Ness-i szörny felkeresése is kötelező elem Inverness mellett, és ott fotózkodni közel sem olyan elcsépelt, mint például kétezer kilométerrel délebbre a pisai ferde tornyot „megtartani”. Ha csak rövid időnk van Edinburgh megismerésére, érdemes végigsétálni a várat és a királyi palotát összekötő Royal Mile-on, ami valóban egy mérföld hosszú. Piactéri forgataggal éppúgy találkozhatunk, mint a katedrális, a bíróság épületével, hangulatos pubbal, esetleg bankkártya-terminállal felszerelt, skót szoknyás dudással. És ha már Skócia, nem feledkezhetünk meg a remekbe szabott whiskykről sem, amelyek közül ráadásul a Highland Park vagy a Scapa történetesen épp az Orkney-szigetek büszkesége.