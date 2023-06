Hiába keresték a Titant, már vasárnap felrobbanhatott

A BBC tudósítása szerint már vasárnap, néhány órával azután, hogy víz alá merült a Titan, hangokat hallottak a tengeralattjáró környékéről, ám ezeket csak napokkal később hozták nyilvánosságra. Mostanra világossá vált az is, hogy a napokkal ezelőtt hallott dörömbölő hangok nem a hajó fedélzetén lévőktől volt hallható. Vélhetően a hajó már azelőtt felrobbant, hogy a keresőcsapatok elindultak volna a keresésére.

Mint arról korábban már írtunk, dörömböléseket hallottak onnan, ahol nyoma veszett a Titanic roncsaihoz tartó tengeralattjárónak. Egy, a mentésben részt vevő kanadai repülőgép észlelte a hangokat harmincperces időközönként.

A kutatásban részt vevő gép szonobójákat vetett be a tengeralattjáró eltűnésének helyszínén, ami harmincpercenként dörömbölő hangokat észlelt. Négy órával később további szonárokat vetettek be, amelyek szintén azonosították a dörömbölést. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor hallották a hangokat, és azt sem, mi okozta azt.

A nemzetközi sajtó eddigi információi szerint a hangokat kedden és szerdán hallották, ám mint az a BBC tudósításából kiderül, nem ez volt az első alkalom. Mint írják,

az amerikai haditengerészet „egy robbanással összeegyeztethető akusztikai anomáliát” észlelt néhány órával azután, hogy a Titan vasárnap megkezdte merülését.

Egy tisztviselő elmondta a CBS Newsnak, hogy az információt azonnal megosztották az amerikai parti őrséggel, amely felhasználta azt a keresés hatókörének szűkítésére, az azonban nem világos, hogy miért nem hozták nyilvánosságra ezt az információt korábban.

Hidegháborús lehallgatórendszer érzékelhette

A BBC szerint a robbanás hangját vélhetően a haditengerészet titkos, nagy hatótávolságú szonár lehallgatórendszere érzékelte, amely a hidegháborúból származik. A hangmegfigyelő rendszert az 1950-es években hozták létre, hogy szovjet tengeralattjárók után kutasson az Atlanti-óceán távoli mélységeiben.

A jelenlegi műveletek pontos részletei titkosak, de az amerikai haditengerészet honlapja szerint „tengeralattjárók felderítését, lokalizálását és követését, valamint akusztikai és hidrográfiai információk gyűjtését” végzik.

Vélhetően vasárnap robbant fel

A BBC tudósításának egy másik bejegyzésében tisztázza, most már világos, hogy a dörömbölő hangok tévesek voltak, és kizárható az a korábbi feltételezés, hogy a Titan legénysége kezdte el ütni a hajó oldalát, hogy felhívják magukra a figyelmet.

Ez onnan tudható, hogy a legénység azonnal meghalt volna a robbanásban, ami elég hangos lett volna ahhoz, hogy a vízfelszín felett lévő keresőcsapatok készülékei észleljék a hangokat. Mivel ők nem hallottak ilyesmit, ez azt jelenti, hogy

a robbanásnak akkor kellett megtörténnie, mielőtt a keresőegységek elindultak volna a Titan felkeresésére.

A BBC emlékeztet, hasonló eset történt 2017-ben, amikor az argentin haditengerészet tengeralattjárója, a San Juan eltűnt az ország partjainál. Akkor is csattanó hangokról érkeztek jelentések, de az a tengeralattjáró, akárcsak a Titan, szintén felrobbant. Érdekes módon a San Juan pusztulásának pillanatát végül a tengerfenéken elhelyezett hidrofonok, a víz alatti mikrofonok által rögzített akusztikus adatok vonóhálós vizsgálata állapította meg.

A lap megjegyzi, ugyanezek a hidrofonok, amelyeket tiltott atomfegyver-kísérletek megfigyelésére használnak, talán a Titan végét is érzékelhették. Ezek pontos adatot nyújthatnának arra vonatkozóan, hogy mikor következett be a tragédia. A megtalált roncsokból arra lehet következtetni, hogy a robbanás vasárnap nagyjából abban az időpontban történt, amikor a tengeralattjáró és a támogató hajó közötti kommunikáció megszakadt.

A szakértő szerint három lehetséges magyarázat lehet

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtetnek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.

Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint három lehetséges magyarázat lehet arra, hogy mi történt a járművel és az utasokkal.

Az első lehetséges magyarázat az lehet, hogy a tengeralattjáró – ami csúnyán hangozhat – inkább tákolmány, már a merülést sem bírta ki, és már közben összeroppant, az utasok pedig meghaltak. A másik lehetséges verzió az, hogy meghibásodott, és visszatért a víz felszínére, ahol továbbra is lebeg, hiszen belülről nem lehet kinyitni. Az eltűnés harmadik lehetséges oka az lehet, hogy a tákolmány egy kötélben, halászhálóban vagy a Titanic roncsában elakadt, és nem tud visszatérni a felszínre. Ezt erősíthetik meg a dübörgésről szóló hírek is, ám mivel nehéz beazonosítani, hogy ezek honnan jöttek, bárhonnan, máshonnan is származhatnak ezek

– mondta.

(Borítókép:MTI / AP / OceanGate Expeditions )