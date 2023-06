Dörömböléseket hallottak onnan, ahol nyoma veszett a Titanic roncsaihoz tartó tengeralattjárónak

A dörömbölő hangokat harminc perces időközönként észlelte a Halifax Közös Mentési Koordinációs Központ (JRCC Halifax) P-8 Poseidon katonai repülőgépe – derült ki a belbiztonsági minisztérium belső emailezésből amely a Rolling Stone birtokába jutott.

A kutatásban részt vevő gép szonobójákat vetett be a tengeralattjáró eltűnésének helyszínén, ami harminc percenként dörömbölő hangokat észlelt. Négy órával később további szonárokat vetettek be, amelyek szintén azonosították a dörömbölést. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor hallották a hangokat, és azt sem, mi okozta azt.

A lap beszámolója szerint az emailben azt írták: a JRCC azon dolgozik, hogy találjanak egy olyan víz alatti, távirányítható járművet, amely segítséget nyújthat a kutatási-és mentési munkálatokban.

Az eltűnt tengeralattjáróról szóló korábbi jelentések szerint, a haditengerészet mentőhajója csak mintegy 600 méteres mélységre képes leereszkedni. Azonban ha az öt turistát négyezer méter mélyen találnák meg, akkor egy víz alatti drónra, vagy egy távirányítású járműre lenne szükség ahhoz, hogy elérjék őket.

Az Explorers Society nevű kutatócsoport kedd délután küldött emailjében arról írtak, hogy helyi idő szerit hajnali 2 órakor észlelték a szonárral a dörömbölő hangokat, ami arra utalhat, hogy a merülőhajón lévők még életben vannak.

A levelezésből kiderült az is, hogy a fedélzeten az Explorer Society tagja tartózkodik, és arra szólították fel a csoportot, hogy lépjenek kapcsolatba a képviselőikkel a Magellán brit magánvállalat által gyártott távirányítású járművek használatával kapcsolatban.

Mint írják, a vállalat rendelkezik egy olyan távirányítású járművel, amely hatezer méteres mélységben is használható, ráadásul bevetésre készen. Az email szerint azonban az amerikai kormány és a parti őrség még nem adott nekik engedélyt a részvételre.

A belbiztonsági minisztérium vezetőségének kedd este küldött email szerint az eredetileg keresésre küldött hajót a dörömbölő hangok utáni kutatásra irányították át. Hozzátették, hogy a keresést egy távirányítású jármű folytatja, váltott kezelőkkel, valamint azt is megjegyezték, hogy az esetleges mentéshez kötélzet, és mentődrót is készenlétben van.

A tervek szerint további eszközök érkeznek, köztük az amerikai haditengerészet egy víz alatti mentési szakértője, valamint a kanadai haditengerészet egy hajója mobil dekompressziós kamrával és orvosi személyzettel. Ők legkésőbb szerda este 10 óráig megérkeznek a helyszínre – áll az e-mailben.

Fotó: Ocean Gate / Handout / Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Versenyfutás az idővel

Mint megírtuk, a tengeralattjáróval a vasárnapi merülés után nem egész két órával szűnt meg a kapcsolat a felszínen lévő támogatóhajóval. A hajó üzemeltetője, az OceanGate Expeditions szerint a Titan 96 órányi oxigénkészlettel rendelkezik vészhelyzet esetére, de ha a hajón lévők bepánikolnak, vagy túl sokat mozognak, akkor ennél sokkal hamarabb is kifogyhatnak az oxigénből.

Úgy tudni, a tengeralattjáró öt turistát vitt le a mélybe. A New York Post arról is beszámolt, hogy a hajót üzemeltető OceanGate Expeditions viszonylag nagy késéssel jelentette csak be az eltűnést.

A lap szerint ugyanis a vállalat csak helyi idő szerint vasárnap délután, 17:40-kor jelentette be az eltűnést, miközben 9:45-kor már elvesztették a kapcsolatot. Vagyis mintegy 8 órát vártak, mielőtt értesítették volna a hatóságokat.

A Titanic egy brit személyszállító hajó volt, amelyet „elsüllyeszthetetlennek” tituláltak, ám első útján, 1912 áprilisában mégis odaveszett.

A hajó Nagy-Britanniából az Egyesült Államokba tartott, amikor egy jéghegynek ütközött. 2224 utas, illetve a hajó személyzetének 1514 tagja veszett oda minden idők talán leghíresebb hajókatasztrófájában. Az OceanGate két évvel ezelőtt kezdte el útjainak megszervezését egy öt fő befogadásával képes mini tengeralattjáróval. Egy jegy 250 ezer dollárba (aktuális árfolyamon több mint 85,5 millió forint) kerül.