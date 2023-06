Kiszivárgott a dokumentum: Ezzel a szerződéssel védte be magát a Titan üzemeltetője

A TMZ birtokába jutott dokumentumok szerint a turista-tengeralattjárót üzelemtető OceanGate egy lemondónyilatkozatot íratott alá a Titan utasaival, amelyben teljes felelősséget vállalnak az utazás során keletkezett anyagi károk, sérülések, rokkantság és halálesetek miatt is.

Mint ismert, halottá nyilvánították a Titanic közelében eltűnt Titan turista-tengeralattjáró utasait, miután a búvárhajót üzemeltető OceanGate csütörtökön közleményt adott ki róla. A TMZ amerikai lap birtokába jutott hosszú dokumentum szerint a Titan utasaival egy lemondónyilatkozatot írattak alá, amelyben a cég világossá teszi, még ha a hajó tervezésében vagy üzemeltetésében gondatlanságot is követ el, az utasok nem élhetnek jogorvoslattal.

A kísérleti merülőhajót egyetlen szabályozó testület sem hagyta jóvá vagy látta el tanúsítvánnyal, és olyan anyagokból készülhet, amelyeket eddig nem használnak széles körben az emberek által használt tengeralattjárókhoz

– áll a dokumentumban.

A portál szerint ezt a dokumentumot egy tavaly nyári túra előtt íratták alá a résztvetőkkel. Ebben többször is megemlítik a súlyos sérülés illetve a halál kockázatát, továbbá közlik az utasokkal, hogy vállalják a kockázatot anélkül, hogy a céggel szemben bármilyen jogorvoslattal élhetnének.

„Az óceán felszíne alá merülve ez a hajó rendkívüli nyomásnak lesz kitéve, és a hajó bármilyen meghibásodást szenved, amíg én a fedélzeten tartózkodom, az súlyos sérülésekkel, vagy halállal járhat.”

A dokumentum egy másik pontja szerint az utasok, ha úgy döntenek, hogy „segítenek a búvárhajó szervizeltetésében vagy üzemeltetésében, akkor nagynyomású gázokkal, tiszta oxigénnel, nagyfeszültségű elektromos rendszerekkel veszélyeknek lesz kitéve, amely ugyancsak sérüléshez vagy halálhoz vezethet".

A dokumentum legfontosabb része azonban kimondja,

megértettem, hogy a műveletben végzett tevékenységekben rejlő kockázatokat, és ezennel teljes felelősséget vállalok az anyagi károk, sérülések, rokkantság és halálesetek minden kockázatáért.

Már vasárnap felrobbanhatott

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtetnek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.

Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint három lehetséges magyarázat lehet arra, hogy mi történt a járművel és az utasokkal.

Az első lehetséges magyarázat az lehet, hogy a tengeralattjáró – ami csúnyán hangozhat – inkább tákolmány, már a merülést sem bírta ki, és már közben összeroppant, az utasok pedig meghaltak. A másik lehetséges verzió az, hogy meghibásodott, és visszatért a víz felszínére, ahol továbbra is lebeg, hiszen belülről nem lehet kinyitni. Az eltűnés harmadik lehetséges oka az lehet, hogy a tákolmány egy kötélben, halászhálóban vagy a Titanic roncsában elakadt, és nem tud visszatérni a felszínre. Ezt erősíthetik meg a dübörgésről szóló hírek is, ám mivel nehéz beazonosítani, hogy ezek honnan jöttek, bárhonnan, máshonnan is származhatnak ezek

– mondta.

Egy korábbi cikkünkben továbbá arról is írtunk, már vasárnap, néhány órával azután, hogy víz alá merült a Titan, hangokat hallottak a tengeralattjáró környékéről, ám ezeket csak napokkal később hozták nyilvánosságra. Mostanra világossá vált az is, hogy a napokkal ezelőtt hallott dörömbölő hangok nem a hajó fedélzetén lévőktől volt hallható. Vélhetően a hajó már azelőtt felrobbant, hogy a keresőcsapatok elindultak volna a keresésére.

(Borítókép: Az OceanGate Expeditions által 2023. június 20-án közreadott, dátummegjelölés nélküli kép a Titan elnevezésű merülőhajójukról. Fotó: MTI / AP / OceanGate)